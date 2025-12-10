中俄9軍機闖防空識別區！時長1小時 南韓急派戰機應對

中俄軍機進入南韓防空識別區事件引發東北亞緊張局勢升溫。在中日關係緊張之際，大陸與俄羅斯正在舉行聯合演習，9日上午兩國共有9架軍機進入南韓防空識別區，導致南韓緊急出動戰機應對。同時，日本指控解放軍殲-15戰機用雷達照射日本戰機，大陸則透過官媒發布錄音檔反擊，指責日方炒作事件。此外，紐西蘭軍方也公開表示其軍艦穿越台灣海峽時遭7艘共軍軍艦跟監，進一步加劇了區域緊張。

紐西蘭軍方公開畫面，海軍透過望遠鏡觀察遠方的台灣「成功艦」。（圖／NZ Defence Force FB）

南韓軍方表示，9日上午在中俄聯合軍演期間，兩國共9架軍機未經授權進入南韓防空識別區。根據韓聯社報導，2架中國軍機從濟州島以南的離於島進入，7架俄羅斯軍機則從鬱陵島和獨島進入，隨後在日本對馬島附近會合。儘管這些軍機沒有闖入南韓領空，但整個過程持續約一小時，南韓軍方仍緊急派出戰機因應。

在另一起事件中，日本先前指控解放軍殲-15戰機兩度用雷達照射日本戰機。對此，大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布了雙方通訊錄音檔，強烈反擊日方說法。錄音中包含了中方通知將進行艦載機飛行訓練的訊息，以及日方確認收到的回應。

「玉淵譚天」指出，日本明知解放軍在宮古海峽東側演訓，仍派戰機逼近，兩軍距離不到50公里，等於主動進入對方雷達搜索範圍，自然會感受到雷達訊號。大陸外交部發言人郭嘉昆質疑日本自衛隊戰鬥機為何要出現在相關區域，製造本不應該發生的危險事件。大陸方面強調，艦載機訓練時開啟搜索雷達是各國正常操作，認為日本是在自導自演。

台灣海峽同樣局勢緊張。紐西蘭軍方公開指控，他們的海軍輔助艦奧特亞羅瓦號在11月穿越台灣海峽時，遭到7艘共軍軍艦跟監。紐西蘭軍方還公開了罕見畫面，顯示一名水兵透過望遠鏡觀察遠方的台灣「成功艦」。

據路透社報導，台灣高階安全官員回應表示，為理念相近國家提供「護航」是標準做法，目的是確保友軍不會被解放軍進一步騷擾。這一連串事件顯示東北亞區域安全形勢日益複雜化，各方軍事活動頻繁導致緊張局勢持續升溫。

