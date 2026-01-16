中保科導入AI助理 林建涵：2026年會更好

【記者柯安聰台北報導】中保科技（9917）集團16日於南港展覽館二館舉辦「2026集團旺年會」，席開200多桌，砸千萬獎金、更抽出3台豪車犒賞員工，現場超過2500名同仁嗨翻天。今年旺年會以「AI 開創+ 永續創未來」為主題，宣布2026年全面推進AI落地應用，並首度對外亮相集團專屬AI智能助理系統「my omni」，鎖定內部效率與對外服務雙軸升級；展望2026年，中保科董事長林建涵(圖右)表示，2026年面對動盪的社會環境，以及風險災害，中保科最有能力透過累積近50年的經驗，成為全台灣提供安全安心可靠的安防系統，守護智慧城市與民眾。



林建涵表示，集團2025年全年營收來到190.1億元，再創歷史新高，感謝客戶支持與同仁打拼。面對2026年市場景氣，他強調中保科以「樂觀謹慎」的節奏，穩健朝既定目標前進，並看好智慧防災、智慧停車、無人商店、無人機平台中保無限飛 等需求升溫帶來的成長空間，「有信心今年會比去年更好」。



林建涵指出，近來工廠火警、住宅火災與公共場域安全事件屢成焦點，帶動家庭與企業對「即時預警、快速應變、可視化管理」的需求升級。中保科以「安全、安心、信賴」為核心，結合AI、IoT與雲端運算，推出包含「中保無限＋智慧防災」、「智慧樓管」、「防火智慧Plus」及「AI影像管理平台」等解決方案，從家庭、企業、工廠到公共場域，強化預防、監控與通報機制，協助客戶在缺工與人力成本上升的環境下，以更省時、省力的方式降低風險、提升營運韌性。









中保科旺年會上另一大亮點， 林建涵現場展演「my omni」，透過即席提問展示其功能，並宣布2026年正式上線，目標讓AI從「話題」走向「工具」，成為同仁工作上的實用助手。「my omni」是中保科技亮相自家研發的智能助理系統， 建置了企業內部地端AI算力及大語言模型應用平台，期望以企業級數據應用之核心基礎，透過AI智慧自動化提升工作效率、決策品質及增進公司的AI技術能力，強化中保科迎接AI時代來臨之企業競爭力，林建涵表示，AI機器人，除了一般性的基本問答、文案生成、會議紀錄、分析數據、編寫程式、翻譯語言等功能外，還會陸續推出「HR人資助理」及「Sales業務助理」兩項專屬服務機器人供相關同仁使用，讓中保科同仁在日常工作時多了AI小幫手的協助。



中保科旺年會現場也展示完善的科技維安場域，在活動入口設置高規格安檢站，配置金屬安檢門與專業維安人員，凸顯大型活動在公共安全風險升高的背景下，「維安納入流程」正成為新常態。現場超過2,500名員工共襄盛舉，紅包牆人人有獎，還有金曲歌后表演節目，打造「屬於員工的夜晚」，凝聚士氣迎接新年度。



中保科表示，集團將持續深化AI在科技保全與智慧城市各場景、場域的落地應用，同步推進ESG永續治理與服務創新， 成為全台灣智慧城市的開創者。（自立電子報2026/1/16）