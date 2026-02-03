中保科攜榮總 捐贈AI智慧急救訓練模組
【記者柯安聰台北報導】為響應政府「健康臺灣深耕計畫」與「韌性國家醫療整備計畫」，國內智慧安防龍頭中保科技集團（9917）3日於臺北榮民總醫院，共同舉辦「韌性醫療聯合倡議活動暨捐贈儀式」。中保科旗下立遠生醫宣布捐贈23台產醫合作開發的「智慧急救訓練模組（阿榮）」，全面導入臺北榮總體系與榮民之家，旨在透過AI科技強化第一線照護人員與社區的急救實作力。
本次捐贈的「智慧急救訓練模組（阿榮）」，為臺北榮總教學部研發，成功導入生成式AI與即時回饋技術，打破傳統急救訓練受限於師資人力與時間的瓶頸。
中保科子公司立偉電子接手該項技術移轉後，憑藉深厚的市場經驗成功將其商品化，並預計於115年2月初正式上市。這不僅展現了產醫合作的高效轉化能力，更標誌著CPR與AED訓練將從醫療體系廣泛擴及至政府、學校、企業及社區等公共場域，實現急救教育的普及化。
中保科董事長林建涵代表接受臺北榮總感謝狀時表示，韌性社會的根基，建立在全民是否具備『即時救命』的能力。我們長期深耕社會安全韌性，集團旗下立偉電子具備紮實的急救推廣底蘊，深知如何讓科技更貼近使用者需求。15年來中保科透過AED的設置與推廣，已在全台成功救回超過200條生命。這不僅是數字，更是保全了200多個家庭的完整，截至2026年1月，更已累積CPR+AED急救訓練學員數超過47萬人。
（圖）中保科技集團攜手臺北榮民總醫院推動韌性醫療整備，捐贈23套AI智慧急救訓練模組，強化第一線急救與教育量能。（左起）臺北榮總教學部楊盈盈部主任、立偉電子董事長洪培修、臺北榮總副院長王署君、中保科技董事長林建涵。
林建涵強調，此次與臺北榮總的合作正是因為雙方擁有共同守護國人生命價值的使命，因此期盼透過「阿榮」的普及讓「敢救、會救、救得對」成為全民必備的行動力。
榮總王署君副院長表示，本次活動緊扣「健康臺灣深耕計畫」與「韌性國家醫療整備計畫」，核心目標在於建立由「韌性全民」、「韌性社區」到「韌性醫院」所構成的金字塔式防護網。其中，「韌性全民」為最重要的基礎，透過賦能全國民眾具備自救、救人與互救的能力，才能在大量傷患或戰傷等重大危機發生時，確保醫療體系持續運作，落實社會責任與醫療永續的願景。
為落實韌性醫療倡議，立偉電子在2月3日至2月5日每日午間（11:30-13:30）於現場安排專業教官，指導民眾「止血帶」正確操作，並邀請大眾體驗「智慧急救訓練模組（阿榮）」。參與者透過 AI 即時回饋，能精準掌握急救節奏，有效提升操作信心。
立偉電子董事長洪培修表示，為積極回應國家政策，立偉電子今年已正式將「阿榮」整合至 CPR+AED 急救混成教育體系，並首度將專業「止血帶實作」納入課程標配。提升全民急救實力是構築國家韌性的關鍵，並提出「處處阿榮戶戶帶，人人止血救命快」的願景 ，期盼透過落實「處處有阿榮、戶戶備有止血帶、人人掌握止血術」三大標竿，為臺灣社會織就一張更堅實、更具彈性的健康安全防護網。（自立電子報2026/2/3）
