中保科旗下國雲智慧停車助攻新竹市智慧車柱突破2,400席

▲國雲停車董事長張奕春（左二）與市長高虹安（左三）宣布，竹市智慧停車柱突破2,400席。

中保科（9917）布局智慧停車版圖布局再傳捷報！旗下「國雲智慧停車」不僅協助新竹市達成階段性里程碑，更以高達99.9% 準確率的AI車牌辨識技術，協助新竹市府首創「智慧裝卸貨車格」與「智慧家長接送區」，展現中保科在智慧交通領域的強大研發與整合實力，全力落實新竹市政府市長高虹安「交通暢行」、「智慧治理」的市政願景，市府團隊將朝向全市3,600席智慧停車柱的總建置目標邁進。

中保科技集團董事長林建涵強調，國雲停車作為集團在智慧交通領域的核心佈局，提供的不僅是硬體設備，而是結合AI科技與ESG理念的「全場域智慧停車解決方案」。面對產業界普遍面臨的停管人力不足、招募困難等痛點，國雲智慧停車柱透過高度精準的「影像辨識設備系統」，達成自動化線上開單，大幅降低人工巡場壓力。

新竹市政府交通處處長倪茂榮表示，智慧停車柱採無紙化收費，民眾僅需於離場前掃描智慧停車柱上的QR Code，或透過「新竹通」APP，即可使用與市府合作的15家行動支付業者或信用卡線上繳納停車費用。經統計，多元支付現場繳費比例已達30%，市府也持續提供當日線上繳費享停車費9折優惠，鼓勵民眾多加利用行動支付。此外，無紙化管理，每年可節省約158萬張停車單，實質落實減碳與環保目標；同時，多元行動支付使用比例穩定維持在28%至30%，顯示市民對智慧停車服務的高度接受度與信任度。智慧停車柱不僅是硬體設備的升級，更是以數據為基礎、以市民需求為核心的城市治理革新，持續為市民帶來更便捷、高效的停車體驗。

國雲智慧停車董事長張奕春進一步分析，目前導入的 AI 辨識技術準確率已高達 99.9%，不論是高位、中位、低位或落地型設備，皆能依據不同地段環境彈性部署。這項技術不僅解決了傳統人工開單易受惡劣天候影響的問題，更提升了數據即時性與精準度，是城市治理數位轉型的重要引擎。

張奕春表示，國雲智慧停車近年來積極強化資安導入ISO 27001並以落實 ESG為目標導入智慧停車柱，也可解決長期以來停車管理人力不足、停管員缺工，以及傳統人工開單易受天候影響等問題，目前國雲智慧停車停車柱導入準確率高達99.9%的AI車牌辨識技術，大幅提升停車管理的即時性與精準度。

張奕春分析，這次新竹市布局的智慧停車柱具備「影像辨識設備系統」，當車輛停入車格時，系統會自動辨識車牌，並將資訊上傳至管理平台，完成線上開單。離場前只需掃描QRcode，就能輕鬆線上繳費，全程無紙化、無現金！現場展示高、中、低位及落地型等多款設備，可依環境需求選擇適合的款式。

新竹市透過與國雲停車的公私協力合作，協助新竹市首創「智慧裝卸貨車格」，讓智慧停車柱結合科技執法，有效改善違規占用問題，每日平均違規件數大幅下降約 32%。此外，針對校園周邊安全推動的「智慧家長接送區」，也因成效卓越吸引更多學校主動申請導入，證明智慧化設備對於提升交通安全有顯著貢獻。

新竹市政府交通處表示，市府團隊將朝向全市3,600席智慧停車柱的總建置目標邁進，屆時路邊智慧化設備覆蓋率將達全市路邊停車場的47%。同時，預計於今年上半年導入中、英雙語繳費服務平台，整合路邊停車導引系統與車位剩餘顯示，即時提供車位資訊，持續推動數位轉型與創新應用，打造無紙化、低碳環保且具國際友善度的智慧城市環境。

在推動永續城市方面，國雲智慧停車積極落實資安，以及ESG，協助市府落實環保目標。目前智慧停車柱全面採無紙化收費，每年可節省約158萬張停車單據，多元支付整合方面，國雲停車攜手中華電信升級停車管理系統，提供包括「新竹通」APP、信用卡及 15 種以上行動支付工具，現場多元支付使用率已達30%。此外，在資安保障上，國雲智慧停車近已導入 ISO 27001（資訊安全管理系統認證），確保市民交易數據安全無虞。

隨著新竹市朝向全市 3,600 席智慧停車柱的目標邁進，國雲智慧停車將持續深化 AI 創新應用。未來，路邊智慧化設備覆蓋率將達全路邊停車場的 47%，中保科將以數據為核心，持續優化用戶體驗，並透過靈活的點數回饋與便利的支付系統，提升市民滿意度，穩坐智慧停車產業領導地位。