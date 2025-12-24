中保科籲導入AI預警系統

台北捷運近日發生隨機攻擊事件，中保科技智慧城市本部執行長周興國24日指出，傳統監視設備難以因應瞬息萬變的公共安全風險，唯有導入AI語音影像辨識技術，並整合智能影像監控平台，打造「AI預警辨識」、「異常發報」與「精準搜尋」的「公共場域危險AI預警系統」，才能真正做到「看得懂、找得到、反應快」，掌握關鍵黃金時間。 在事前預防與即時警戒，中保科技「智能影像監控平台」透過整合型管理監控，運用四目全景攝影機，串接人臉辨識、人流計數、車牌辨識與電子圍籬等多項AI影像分析技術，形成無人化、24小時的AI智慧防護機制。

「智能影像監控平台」不僅透過AI辨識，即時掌握可疑人員闖入警戒區域，也可透過測溫預警型攝影機，結合聲光警示、環境溫度警戒、火點與菸火偵測、熱顯像等技術，主動預警潛在風險，偵測異常危險時發報並持續追蹤，協助場域管理單位提前介入處理。

針對突發意外事件發生後，往往需在短時間回溯查找大量監視畫面的特定影像，中保科技的「AI語音影像管理平台」，結合AI語音物件及事件辨識技術，管理人員只需下達「關鍵詞彙」的語音指令，即可快速精準搜尋場域內特定物件、事件或時間區間的影像畫面，並提供錄影畫面回放功能，大幅提升調閱效率。

「AI語音影像管理平台」可主動AI辨識特定物件（如危險物品、白帽子、紅背包、黑框眼鏡等），避免人工逐格翻找影像的盲搜困境，協助相關單位在最短時間內，掌握關鍵畫面與行動軌跡，對於後續調查、決策與責任釐清具有高度助益，亦可延伸應用於交通事故等異常狀況，主動通報相關人員即時處理。