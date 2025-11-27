中信兄弟公布60人保留名單 釋出12人

其他人也在看
中職》旅台就是神系列！ 前富邦悍將洋投瑞恩驚喜投回大聯盟
前中職富邦悍將洋投，過去兩個賽季為韓職韓華鷹效力的投手瑞恩（Ryan Weiss），今天傳出和休士頓太空人達成加盟協議，有望簽下大聯盟合約，回到美職體系。TSNA ・ 3 小時前
中職》王維中60人名單之外！味全龍契約保留球員名單出爐
中華職棒大聯盟味全龍隊11月28日公布2025年度季後契約保留球員名單，中職6支球隊60人保護名單出爐，味全龍保護60人，有11人未在保留名單之中，包括投手5人：王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、李承風；捕手2人：吳秉恩、劉時豪；內野手3人：黃柏豪、郭嚴文、瑪仕革斯·俄霸律尼；外野手1人：鄭鎧文。另外徐若熙則是行使旅外自由球員資格，林智勝正式引退。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
中職/徐若熙將決定下家！ 傳下一站去日職軟銀
味全龍25歲王牌投手徐若熙休賽季決定行使旅外資格，目前下家未定，不過今（28日）有媒體報導，他已經提前做出決定，將加盟日職的福岡軟銀鷹。中天新聞網 ・ 11 小時前
中職／今年整季報銷！江少慶仍在60人名單 富邦悍將解釋原因
富邦悍將28日繳交60人契約保留名單，有17人不在名單上，其中7人確定不續約，另外10人中扣除轉任教練的林哲瑄，仍有9人持續和球團談約，有機會續留。9位球員中沒有近年受到傷病困擾，今年完全沒在一軍登板的江少慶，富邦悍將也解釋原因。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終
洛杉磯天使明星三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年與天使簽下一紙7年2.45億美元（約新台幣80億）合約，他於2020年的縮水賽季當中，60場比賽出賽52場後就變成了「院長」，頻繁進出傷兵名單，2021年到2024年最多只出賽58場，加盟天使以來只有22轟進帳，頻繁缺席例行賽，從「薪水小偷」進化成「薪水大盜」，今天（27日）美媒《ESPN》披露，天使預計將買斷他最後一年的合約，現年35歲的他，職業生涯恐告終。太報 ・ 1 天前
旅外球星》MLB熱身賽初登板對道奇 莊陳仲敖憶登上投手丘浮現人生跑馬燈
莊陳仲敖今年在大聯盟熱身賽登板，首場就是面對球星眾多的道奇，他回憶這場比賽。TSNA ・ 1 天前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 10 小時前
MLB／世界大賽不敵道奇 藍鳥噴隊史FA最大約！7年66億台幣挖前教士王牌
不讓了！在世界大賽不敵道奇，藍鳥27日祭出隊史自由球員最大約，以7年2.1億美金，相當於66億台幣的合約簽下前教士王牌投手希斯（Dylan Cease）補強先發輪值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大谷55轟拍賣起標價曝光 球迷：這顆球將改變我的人生
日籍旅美棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年以55轟結束例行賽球季，而大谷本季最後一轟，被西雅圖球迷傑利內克（Tory Jelinek）撿到，他已在今天將全壘打球完成拍賣上架，預估成交價在10萬美元以上。太報 ・ 9 小時前
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演
《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演EBC東森娛樂 ・ 1 天前
電子好球帶新球季將上路！道奇隊鐵捕史密斯表示感到不安
體育中心／綜合報導大聯盟將從2026年球季全面啟用電子好球帶挑戰系統（ABS），這項重大改革引發各界討論。洛杉磯道奇明星捕手史密斯（Will Smith）最近受訪時表示，他對ABS還抱持疑慮，並擔心新制度會讓傳統棒球的「人性味」逐漸消失。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》藍鳥 7年、2.1億鎂重磅補強！ 簽下巨投Dylan Cease
根據《ESPN》記者Jeff Passan報導，自由球員Dylan Cease已與多倫多藍鳥達成 7年、2.1億美元 的合約，尚待體檢完成後正式生效。藍鳥隊上季曾奪下美聯冠軍，並在世界大賽第七戰不敵洛杉磯道奇，本次簽下Cease將進一步強化其先發陣容。TSNA ・ 1 天前
中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權
針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。自由時報 ・ 7 小時前
旅外球星》蔡其昌邀請旅外球員餐敘 古林睿煬、鄭宗哲等人都來了
中職會長蔡其昌上任後，每年都會邀請旅外球員們餐敘，27日晚再度召集大家，不分旅美、旅日球員，大家齊聚一堂，分享在異地的點點滴滴。TSNA ・ 20 小時前
日職》前田健太加盟樂天！親曝沒回前東家廣島原因
累積大聯盟9年資歷的日本名將前田健太，26日正式宣布回到日職加盟東北樂天金鷲，並在個人社群分享心情。他坦言未能收到前東家廣島的合約邀約，「這次是因為自己的實力不足，沒有收到（廣島）報價。」中時新聞網 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》高一林頡廷第2局就後援投3局 只有打棒球用「左手」
目前僅高一的林頡廷在關鍵8強戰展現強大抗壓力，第2局三壘有人時就接替先發投手，連續解決2名打者化解危機，共投3局被敲3安失1分，其實他的慣用手是右手，只有打棒球是用左手，有原因。 林頡廷在第2局1出局三壘有人時後援，連續解決後2名打者，送出1次三振，化TSNA ・ 5 小時前
今年頻遭頭部觸身球伺候 李灝宇開玩笑「要練泰拳」
效力底特律老虎體系的旅美台將李灝宇今年整季都在小聯盟3A累積了126場出賽，多項打擊數據都寫下生涯新高，過往都以二壘為主的他今年多練了三壘增加上大聯盟的機會，今天（27日）的返台記者會上他特別談到了心路歷程，會後聯訪時也被問到了今年頻遭頭部觸身球的狀況，他燦笑表示，「我想說今年休賽季來練個泰拳，看明年（球季）誰要丟我頭」。太報 ・ 1 天前
大谷50轟50盜3張棒球卡 最後一張獎落台灣開箱!
生活中心／綜合報導日本大聯盟球星大谷翔平，周邊商品價值水漲船高，全世界只有三張，大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡，如今第三張棒球卡，昨天傳出由來自台灣YouTuber「拉西哥」抽出，抽出卡片當下，讓他全身起雞皮疙瘩，一度暫停開箱，而光是一張卡，預估拍賣市價高達百萬美金，超過台幣三千萬。台灣YouTuber「拉西哥」，就自家頻道，逐一開箱大谷翔平棒球卡，開了好幾盒卡片，結果都只是一般般，沒想到就在拿出第四盒，開始發現卡片長得不太一樣。雙手發抖還起雞皮疙瘩，抽中大獎的「拉西哥」，簡直不敢置信，一度暫停開箱，準備好好冷靜，全球只有三張，大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡，其中一張獎落台灣，震撼收藏圈。拉西哥抽中當下全身起雞皮疙瘩 一度還需冷靜暫停開箱（圖／畫面來源:拉西哥 LAC YouTube）這回台灣YouTuber抽中的2024Topps大谷翔平50轟50盜紀念卡，全球只有三張黑卡，黑王朝獨一無二系列，堪稱是最頂級棒球卡，不但可以兌換大谷翔平比賽中，鑲嵌實戰裝備的卡片，同時還能拿到大谷翔平親筆簽名，其中前兩張，已有玩家抽出拍賣，沒料到第三張神卡，會是獎落台灣，預估拍賣價格恐破100萬美金，直逼3500萬台幣。頂級棒球卡玩家縈縈表示「它是當時創造歷史的比賽，當時的用品，而且它是挑其中最特別的地方，剪下來當作卡片，他從一百萬包中這一張，這個真的真的稀少性，我覺得那個價值是難以評估的，(市價)我覺得應該110(萬美金)上下左右。」大谷翔平黑王朝棒球卡獨一無二 市價恐破一百萬美金約三千五百萬台幣（圖／topps網站）其實第三張大谷翔平黑卡，在台灣抽出的消息，早在兩個月前，就已經在卡圈瘋傳，隨著台灣YouTuber「拉西哥」拍片開箱，神卡得主身分終於曝光。原文出處：卡圈傳奇揭曉！大谷3張棒球黑卡最後一張獎落台灣 拉西哥拍片開箱！ 更多民視新聞報導大谷翔平WBC投打「二刀流」參賽？大聯盟名將直言「這一關鍵因素」大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光大谷翔平打經典賽 蔡其昌認「他是可敬又可怕的對手」但球圓的民視影音 ・ 6 小時前
江少慶整季報銷仍列「戰力內」 富邦：續談新約｜#鏡新聞
中職富邦悍將，陣中身價最高的投手江少慶，今年因為受傷開刀，整季報銷，一軍出賽紀錄是零，原先外界推測，他有可能被球團戰力外，不過11月28日富邦公布，最終名單，還是把江少慶列入，60人保留名單中，對此球團表示，江少慶目前持續復健，雙方也針對新合約內容，持續洽談中。鏡新聞 ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前