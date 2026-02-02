中信兄弟開訓！ 今年目標喊出「奪回總冠軍」

中華職棒中信兄弟今（2）舉辦開訓典禮，洋將勝騎士（Mario Sanchez）跟羅戈（NivaldoRodríguez）都出席，備戰新賽季，黃衫軍個個蓄勢待發，球員和教練團們齊聲高喊拿下總冠軍！

經典賽集訓進入第三週！ 江坤宇、宋晟睿狀態佳

而面對今年3月即將登場的WBC經典賽，中信兄弟隊中的鄭浩均、吳俊偉、江坤宇、宋晟睿都在集訓名單中，被問到集訓進入第3週備戰進度如何，江坤宇表示，經典賽是滿高強度的比賽，所以就一樣繼續把自己的身體維持好。

廣告 廣告

宋晟睿則說，在訓練上其實都滿適應，因為休賽季期間都有在做體能、技術的訓練，都蠻銜接得上。

中華隊集訓「投打有差異」 王建民：打擊很扎實

中華隊從2月1號開始，正式進入實戰投打訓練，教練王建民透露，投手和打者進度有些差異，打者看起來在擊球都蠻扎實的，而部分選手調整的速度有稍微慢了一點，不過現在才2月，目前盡量讓選手把身體的素質跟在球場上的靈敏先拉起來。

另外，韓國隊在傷兵退賽潮後，傳出本屆WBC經典賽可能納入幾位韓裔美國職棒大聯盟球星，包含紅雀隊投手歐布萊恩、老虎隊外野手瓊斯、水手隊投手丹寧，和太空人隊內野手惠特康都在可能的名單中，雖然正式名單尚未公布，但已在球迷之間掀起討論。

加盟福岡軟銀鷹隊！ 徐若熙牛棚練投畫面曝光

而這回也在集訓名單中的旅日好手徐若熙，加盟日本軟銀鷹隊後，也正式展開春訓，軟銀鷹隊釋出徐若熙首度進入牛棚練投的影片，並透露他一共投了45球，監督小久保裕紀給予高度評價，大讚「整體很有平衡感呢」、「投球姿勢很漂亮。」

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

總統被抓政局動盪 委內瑞拉洋將富藍戈、羅戈、勝騎士報平安

經典賽台灣隊唯一在台交流賽！ 與軟銀、火腿對戰賽程票價出爐

亞棒總聲明澄清：中國CPB聯賽無「上海兄弟」