中信奪「ESG for Culture影響力獎」4項大獎

▲ 中信金控今（21）日榮獲文策院主辦第一屆「ESG for Culture影響力獎」頒發「資源協助獎」、「多元合作獎」、「跨界共榮獎」及「文化投資獎」四項大獎，獲獎數為金融業第一，由文策院院長王敏惠（左）頒贈獎座予中信金控董事會副秘書長林永勝資深副總經理（右）。（圖／中信金控提供）

[NOWnews今日新聞] 中信金控長期投入藝文公益近30年，今（21）日榮獲文化內容策進院主辦第一屆「ESG for Culture影響力獎」頒發「資源協助獎」、「多元合作獎」、「跨界共榮獎」及「文化投資獎」共計囊括4項大獎，獲獎數為金融業第一，彰顯中國信託推廣藝文、力挺台灣文創產業備受肯定。

第一屆「ESG for Culture影響力獎」頒獎典禮在台北巿松山文創園區舉行，由中信金董事會副秘書長林永勝資深副總經理、中信創投副總經理邱明慧出席領獎。中國信託集團秉持金控創辦人辜濓松的理念，將藝文公益視為無價的文化投資，相信民眾的生活品質與藝術欣賞水準息息相關，除了挹注資源支持各類展演，亦於中國信託金融園區打造公共藝術空間，舉辦多元藝文活動，讓藝術走進員工和民眾的生活。

廣告 廣告

▲ 中國信託創投投資領域橫跨電影、電視、音樂、舞台劇、電子書、策展、生活品牌、運動等，整合集團資源提供被投資公司加值服務，獲得「文化投資獎」，由文策院董事長王時思（左）頒贈獎座予中國信託創投副總經理邱明慧（右）。（圖／中信金控提供）

中信金旗下子公司中信銀行勇奪3個獎項，包括助力文化產業創新，積極贊助藝文活動，使國人不出國也能看見世界級的藝術展演，獲頒「資源協助獎」。長期支持「無獨有偶工作室劇團」從劇場走進偏鄉，培育偏鄉種子教師，讓藝術教育在地扎根；鼓勵創新突破的當代展演，與「何曉玫舞團」合作以科技結合當代舞蹈並躍上國際舞台；贊助「台北雙年展」，鼓勵民眾、客戶和員工親近當代藝術，贏得「跨界共榮獎」殊榮。

此外，為因應社群發展趨勢，中信銀行透過線上圖文及影音等內容創作，以公益自媒體「Home Run Taiwan」關注環境、運動、公益、金融等主題，結合線下實體活動，邀請民眾響應行動倡議，榮獲「多元合作獎」肯定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中信金控獲亞太暨台灣永續行動獎12項大獎 獲獎數居企業之冠

中國信託集團捐款2000萬 救助受災學童助學、災民災後家園重建

看台美匯率聲明！中信金總座估新台幣長期看升 年底30元附近震盪