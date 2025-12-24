中信房屋宅調查：2026 Q1房市看漲比例回升

【記者柯安聰台北報導】隨著2025年進入尾聲，市場目光已提前聚焦明年的房市走向。根據中信房屋最新宅調查顯示，針對下一季度房價預期，本次統計看漲比例達32.2%，較前一季的20.3%，大幅提升逾10個百分點；然而在進場意願上，市場觀望氣氛卻仍顯濃厚，有77.8% 的受訪者認為應「至少再等1年」才是理想進場時機，該比例較上季的73.7%微幅上升，這顯示出在當前市場環境下，儘管多數民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。



中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上台灣整體經濟成長表現穩健，為房市提供了堅實的經濟支撐。同時，民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，也進一步推升了房價看漲的比例。不過，當前國際政經局勢仍存在諸多不確定因素，包括川普關稅政策及兩岸地緣政治風險，皆可能影響經濟前景。此外，目前台灣房價仍處於相對高檔，銀行放貸態度保守，央行信用管制措施也未放寬，導致購屋民眾的貸款申辦門檻大幅增加，在這些因素交織影響下，多數民眾購屋態度會更加謹慎，傾向延後進場，以降低潛在的市場風險。









眼看房價居高不下、購屋負擔日益沉重，愈來愈多民眾轉而選擇「以租代買」，也使租賃市場的穩定與制度健全成為社會關注的焦點。日前內政部通過了《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，聚焦於「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」三大方向，根據中信房屋宅調查，有57.5%的民眾對此次修法表示支持。



莊思敏表示，政府此次修法立意良善，惟相關細節仍須審慎規劃，若在租期或租金漲幅限制上缺乏彈性，恐促使部分房東將未來調漲空間提前反映在初始租金上，甚至影響房東的出租意願，進而壓縮租屋供給。她建議，政府推動修法之際，應同步規劃完善的配套措施，確保政策能夠真正發揮實質效益。（自立電子報2025/12/24）