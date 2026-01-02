中信投手吳哲源遭不續約 發文宣布「暫別職棒」

吳哲源。（圖／中信兄弟提供）





中信兄弟31歲投手吳哲源去年遭球隊宣布不續約，今（2）日在臉書發文宣布，決定暫別職棒舞台，高掛球鞋，為自己的棒球生涯按下暫停鍵。吳哲源表示，經過長時間與傷勢對話與反覆思考後，選擇在家人與孩子最需要他的時候，回到家庭，邁向人生的下一個階段。

吳哲源回顧，自己在2016年中華職棒選秀會第十輪獲得中信兄弟指名，當司儀唱名的那一刻，既是夢想成真的瞬間，也讓他深刻體認職棒之路並不容易。披上兄弟戰袍的十年間，他在順境中受到貴人提攜，在低潮與挑戰時也獲得身邊人的支持，並在生涯後期完成轉型，以先發投手的角色持續貢獻。

吳哲源表示，能夠身披中華隊戰袍、代表國家出戰世界棒球經典賽，是職棒生涯中最難能可貴的榮耀之一。吳哲源坦言，棒球夢走了二十年，過程精彩而珍貴，但身體終究給了提醒，讓他必須做出抉擇。

吳哲源在文中感性表示，心中雖有不捨，但沒有遺憾；若有一天孩子問起他的過去，他可以驕傲地說：「爸爸曾經是一名職棒球員。」他也感謝中信兄弟十年來的栽培、教練與隊友、防護團隊的付出，以及始終支持他的球迷朋友，並向一路陪伴的家人致上最深的謝意。

