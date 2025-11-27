中信投顧估2026台股逾3萬點創新高！AI算力供不應求 投資展望一次看

中信投顧今日舉辦2026年投資展望說明會，預估全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場；預期馬年台股將「先蹲後跳」，預估台股高點可望上看3萬點，投資宜穩紮穩打，攻守兼俱，才是最佳策略。

中信投顧指出，台股2025 PE （本益比）目前約21倍，已超過長期平均之外，市場已提前反應未來，但預估2026年獲利年增約20％，換算本益比約17.8倍，雖屬偏高但並非極端，研判仍有潛在上漲空間可期，倘若台積電狀況正常，預估台股應該會過3萬點，再創新高。

中信投顧總經理陳豊丰說，所謂台積電狀況正常，是指美國會不會有額外的要求，如果能讓它維持現在這樣，就不會有問題。展望至2027年，整個AI趨勢不會有問題，廠商持續買設備，買晶片，買算力，做AI投資，而台灣還是跟著算力佈建，供應鏈都跟算力有關，以台積電為首，帶領先進封裝，產業地位更穩固。

至於能漲到哪裡，陳豊丰說，還要看整體籌碼面的各種狀況，走勢也不會一路而上，有點波動，反而有投資機會。對台股有利的是，美國聯準會明年要換主席，寬鬆資金環境是可能的。

中信投顧預估2026首季，台股獲利增速趨緩並落底，降息暫告段落，回歸基本面高檔偏多整理；第二季VR200/新一代ASIC備產開始拉貨，供應鏈營運升溫，有望突破創高；第三季VR200/新一代ASIC量產出貨，獲利再增速，偏多行情延續；第四季迎接產業旺季+反應隔年獲利成長，追價買盤更積極，台股續創新高。

中信投顧認為，2026年有多重因素匯集（包括降息、地緣政治、供應鏈重組、川普政府、全球經濟分化)，美元展望偏弱；美元若能維持低檔，有利國際原油需求回升，並加速全球經濟復甦，有利新興市場。

中信投顧研判，歐洲、日本、韓國、台灣等，均可望受惠國際資金轉流入，2026年展望正向。

中信投顧預期，2025年台股獲利年增僅約7％，主因逾6成公司呈現衰退（台股創新高，但逾6成個股跌破年線）；預期2026年台股獲利年增約20％，仍由電子權值撐腰，但貢獻比重有所降低，結構分化改善；非電與中小型，銜接低基期＋關稅鈍化＋降息，營運展望復甦轉佳，盤面有望轉趨欣欣向榮。

中信投顧預估，2026年台股季獲利年增幅，預期於第一季見低後，逐季加速成長至年底；幾乎全產業獲利均維持或重返成長，僅運輸連續衰退，傳產年增幅不俗，電子則雙位數續強。

中信投顧指出，逾半數產業個股目前仍處年線之下，2026年股價表現有望隨基本面落底復甦逐步轉強。

中信投顧認為，AI熱潮仍未停歇。AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將處於供不應求的狀態。

從NVIDIA的Blackwell Ultra、Rubin到Feynman平台，以及AMD的MI350系列晶片，AI晶片與系統升級持續推進。同時，傳統雲端服務供應商（CSP）與新興的Neocloud業者（如CoreWeave）都在AI上加碼投資，將進一步推動供應鏈中相關公司的發展。

與此同時，AI技術也推動了自動駕駛與人形機器人技術的加速發展。Tesla FSD v14已獲正面回饋，而Figure AI與Tesla Optimus目標在2026年陸續推進，隨產品優化與產量放大，將逐步進入家庭與商用場景。

在高速數據傳輸方面，雖然銅線解決方案（如AEC）在800G短距傳輸仍具成本優勢，但市場高度關注光學方案。然而，CPO（Co-Packaged Optics）技術尚未成熟，導入進度相對緩慢。

中信投顧預期1.6T世代仍將以可插拔光收發模組為主，需求持續上修。

在硬體技術方面，散熱技術的重要性不容忽視。隨著NVIDIA等AI伺服器平台功耗倍數成長，整櫃功耗將達300kW以上，散熱已成系統架構的核心。液冷將成為AI基礎設施的標準配置，並催生出MCCP（微通道水冷板）與MCL（晶片級散熱）等進階技術。

有關生技產業，AI正引領醫療革命，特別是在「加速藥物探索與開發」 （如Insilico Medicine與AlphaFold）、「個人化精準醫療」 與「疾病診斷與預測」。AI影像診斷是目前發展最成熟的方向之一，而未來趨勢包括多模態AI平台、數位孿生臨床試驗、及AI驅動的個人化醫療。

此外，加密貨幣已逐漸納入資產配置。比特幣與以太幣現貨ETF資金穩定流入，且因與傳統資產相關性低，呈現分散風險效果。隨著降息循環釋放流動性，以及美國三大法案加速穩定幣發展，加密貨幣市場後市展望樂觀。

至於美股，中信投顧指出，當前美股產業指數評價普遍位在合理區間之上(遠期12個月本益比近10年平均的1倍標準差之內)，其中，科技、金融、工業評價相對較高，而能源、房地產、非必須消費評價相對其他產業低。

短期科技產業評價較高，謹慎應對潛在的震盪，長期仍有多項題材帶動營收和獲利增長。

中信投顧預期2025年S&P 500獲利成長率為+11.6%，2026年S&P 500獲利成長率13%；在目前獲利遠超預期的狀況下，且市場活躍的情況來看，明年指數預估將達到約7700點。（目前指數位置在6812點）

