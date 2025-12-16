中信捐檢銀打詐系統 偵辦神助攻

中國信託銀行持續強化檢銀防詐力道，16日宣布捐贈「檢銀打詐平臺」予高檢署，透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，縮短辦案時程，希望藉此機制強化阻詐力道，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產安全。

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文代表出席，臺灣臺北地方檢察署檢察長王俊力、臺灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠、桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊、中國信託育樂董事長陳國恩、台灣彩券副董事長金延華、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長湯偉祥皆到場見證。

高檢署檢察長張斗輝表示，中國信託率金融業之先與高檢署合作多項阻詐措施，且於2024年積極推動「檢銀打詐平臺」系統，透過需求訪談、介接規格的商討，開發出提升檢察官偵辦詐欺案件效能的系統，對於車手及幕後集團的查緝有很大的助益，肯定中信銀行善用數位科技攜手防詐的實際作為。

陳佳文表示，中國信託長期投入資源與高檢署及各地方檢察署、警政單位合作，運用金融科技提升辦案效率，由中信銀行開發建置的「檢銀打詐平臺」，解決檢察機關在調閱金融資訊上的痛點，將調閱範圍擴及到ATM與分行監視影像、交易紀錄及文件書類共10個項目，將更積極滿足偵辦需求，也希望藉此再強化中國信託的阻詐實力。

中信銀行1至6月臨櫃察覺疑似被害人攔阻詐騙金額，較去年同期成長109％，成功攔阻1387件詐騙案件，金額超過10億元，自2022年起攔阻詐騙金額累積超過40億元，成效顯著；警示帳戶管理方面，截至第4季新增警示帳戶數較去年同期減少13.8％，連續三年下降。