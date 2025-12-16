中信捐贈高檢署「檢銀打詐平台」系統 AI輔助調閱時效快5倍

中信銀行宣布捐贈高檢署「檢銀打詐平台」系統，捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝（右）與中信銀行董事長陳佳文（左）代表出席。中信銀行提供。



為持續強化檢銀防詐力道，中信銀行今（12/16）天宣布捐贈「檢銀打詐平台」給高檢署，透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，未來檢察官可視案情提出查調需求，以電子化方式立即回傳相關資料，調閱時效大幅縮短至2天，希望藉此機制強化阻詐力道，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產安全。

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」捐贈儀式今日舉行，由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文代表出席。張斗輝表示，中國信託率金融業之先與高檢署合作多項阻詐措施，而且於2024年積極推動「檢銀打詐平台」系統，透過需求訪談、介接規格的商討，開發出提升檢察官偵辦詐欺案件效能的系統，對於車手及幕後集團的查緝有很大的助益，高檢署肯定中信銀行秉持企業社會責任，善用數位科技攜手防詐的實際作為。

陳佳文表示，身為金融機構，中國信託深知打擊金融犯罪、保護民眾資產，是金融機構需要持續努力的範疇，中國信託長期投入資源與高檢署及各地方檢察署、警政單位合作，運用金融科技提升辦案效率，由中信銀行開發建置的「檢銀打詐平臺」，解決檢察機關在調閱金融資訊上的痛點，將調閱範圍擴及到ATM與分行監視影像、交易紀錄及文件書類共10個項目，將更積極滿足偵辦需求，也希望藉此再強化中國信託的阻詐實力。

陳佳文指出，以往詐欺犯罪案若需調閱監視影像，從公文發函、影像篩查剪輯、燒錄光碟後交付檢察官需費時約10個工作天，中信銀行捐贈給高檢署的「檢銀打詐平臺」運用機器人流程自動化（Robotic Process Automation）全時段自動調閱、AI輔助影像辨識剪輯縮短工作流程，未來檢察官可視案情提出查調需求，以電子化方式立即回傳相關資料，調閱時效大幅縮短至2天，速度提升5倍以上，協助司法單位即早掌握不法份子犯罪網絡，溯源追查核心上游，讓詐團無所遁形。

在阻詐成效方面，中信銀行統計今年 1 月至 6 月，臨櫃攔阻詐騙案件達 1387 件，攔阻金額超過新台幣 10 億元，較去年同期成長 109%；自 2022 年起累計攔阻金額已突破新台幣 40 億元。此外，透過持續優化的風控機制，截至今年第三季，該行新增警示帳戶數較去年同期減少 13.8%，已連續三年呈現下降趨勢。

