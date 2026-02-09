中信特攻找回冠軍洋將金恩 球迷望維持5洋陣容「勿輕易發送機票」

【李家穎／綜合報導】新北中信特攻籃球隊今日（9日）宣佈，找回洋將「金恩」（Nick King）重返特務軍團，金恩已抵達臺灣，將再次披上55號黃衫戰袍，與特務們並肩作戰。

30歲的金恩身高203公分、體重102公斤，2022-2023賽季曾效力於中信特攻，來臺首戰對上臺中太陽即展現強大得分能力，全場攻下41分，外加8籃板、3助攻與2抄截，寫下亮眼表現，該季例行賽場均貢獻25.8分、7.6籃板及4.4助攻，不僅為球隊進攻核心，更在多場關鍵戰役中發揮影響力，最終協助特攻奪下隊史首座總冠軍，留下多場令球迷津津樂道的經典時刻。

可惜該賽季結束後，中信特攻球團未能與金恩達成續約共識，金恩隨後轉戰臺南台鋼獵鷹及臺北富邦勇士，持續征戰臺灣籃壇。2024-2025球季結束後，金恩返回美國自主訓練，持續進行體能強化與球技精進，保持最佳競技狀態。中信特攻球團總經理劉志威表示：「金恩除了能迅速融入熟悉的團隊運作外，其豐富的賽事經驗與全能球風，可以幫助團隊在鋒線端有更多進攻選擇，協助球隊在關鍵賽程中維持競爭力！」

目前特攻外援戰力包含大前鋒－馬可（Marko Todorovic）和貝奇（Beau Beech）、小前鋒－飛克（Viktor Gaddefors）以及中鋒－內馬（Nemanja Radovic），球團期待金恩的回歸，為球隊攻守兩端注入熟悉且穩定的即戰力。但也有不少球迷認為目前陣容堅強，維持5位洋將更能位戰力加分，希望不要輕易送走任何一位洋將。

再次回歸特攻的金恩表示，興奮又期待「很開心能夠再次回到這支熟悉的球隊，中信特攻對我來說就像家一樣，我知道球隊一直以來所追求的目標，也很期待和隊友們再次並肩作戰，我會全力以赴，幫助球隊爭取每一場勝利！」。

