中信特攻逆轉攻城獅奪本季第4勝 阿巴西低命中率教頭不擔心

新北中信特攻今（2）日在主場以94比91逆轉新竹御嵿攻城獅，賽後總教練莫米爾指出，這場比賽與前一天形成對比，「昨天是我們領先被追上，今天則是整場多數時間落後，最後追回來。」莫米爾坦言球隊開局表現不理想，讓對手打出節奏並搶下多達6個進攻籃板，但最終球員在第四節展現拚勁，單節以23比14壓制對手，成為致勝關鍵。

「第四節我們的攻守都執行得非常好，這是一場很好的團隊勝利。」莫米爾說，背靠背出賽對體能消耗很大，尤其特攻擅長轉換快攻與高強度防守，但球員仍展現出韌性與紀律，莫米爾，「這樣的勝利很重要，讓我們開季戰績來到4勝1敗。」莫米爾也提到，團隊仍有許多細節需要再檢討與進步。

今日傳出8次助攻的林韋翰則表示，背靠背比賽最大的挑戰不只是體能，而是心態。「就算身體疲累，心態若夠強悍，還是能展現不同的比賽強度。」林韋翰透露，中場時與洋將馬可特地鼓勵隊友重新集中注意力，「下半場大家的防守強度、進攻節奏明顯提升。」林韋翰也盛讚簡廷兆的表現：「他的優點就是沒有缺點，很快融入團隊，風格強硬又靈活，是球隊缺少的一塊拼圖。」

簡廷兆此役命中兩記關鍵三分，笑說：「謝謝隊友的傳球，我只是把握住機會。背靠背確實會累，但不能拿來當藉口，能連勝真的很開心。」簡廷兆也回應林韋翰的稱讚，表示學長在場上與場下都是重要榜樣，「即使他受傷或在做復健，也會提醒我們練球細節。他的態度是我們最該學習的地方。」

莫米爾補充，這樣的化學效應正是特攻文化的核心。「不論是球員、教練或行政，大家都像一家人。上場就該準備好幫助球隊，不論是搶防守籃板或一波好的防守，都能成為關鍵貢獻。」莫米爾以簡廷兆為例指出，「今天廷兆打了較多時間，下一場也可能只上兩三分鐘，但重點是隨時準備好。」

針對阿巴西近幾場命中率下滑，莫米爾表示並不擔心，「這只是出手選擇的問題，回去看影片調整就好。阿巴西仍能用防守、籃板等方式幫助球隊。」莫米爾也提到，「阿巴西身體對抗多，但今天只獲兩次罰球機會，加上團隊罰球次數比例懸殊，這並不尋常。不過，贏球最重要。」



