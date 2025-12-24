中信盃台日高中棒球對抗賽 黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊

黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊！中國信託商業銀行冠名贊助「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」，邀請由日本28所學校組成的北海道、九州兩支聯隊來台，與今年中信盃黑豹旗青棒賽冠軍桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工，25日起於新莊棒球場展開3天對決。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters也派出16位女孩到場熱血應援，與球迷共度耶誕假期。

在昨日的開賽記者會，中國信託金控董事會祕書長高人傑特別準備台灣茶葉、鳳梨酥、牛舌餅等知名伴手禮，致贈日本高等學校野球連盟祕書長井本亘等貴賓，中華棒協副理事長林華韋也贈予4支參賽球隊每位球員耶誕風格客製化賽事毛巾。

高人傑表示，棒協理事長辜仲諒曾分享，其父辜濓松常因看到甲子園選手用生命在打球的態度感動落淚，球場上除了勝負之外，堅持到底、永不放棄是最動人的價值，這也正是中國信託長期支持棒球運動，希望能傳遞的精神。高人傑提及1931年台灣嘉義農林棒球隊打進甲子園，留下了令人難忘的棒球故事，如今在相隔近乎一個世紀後，又可以迎來北海道和九州兩支日本球隊，與台灣的兩支球隊對戰，期待能再度寫下可歌可泣、青春熱血的故事。

日本聯隊選手分自多所日本強校，包含今年夏季甲子園冠軍「沖繩尚學」、MLB球星山本由伸母校「都城高校」、今年秋季北海道大會冠軍「北照高校」、北海道歷史最悠久的強權「北海高校」，以及曾於夏季甲子園締造2連霸的「駒大苫小牧」等。

代表台灣出戰的平鎮與羅東同樣陣容堅強，共有7位入選今年U15或U18中華隊的國手，平鎮更是坐擁黑豹旗最多冠、也是唯一3連霸的常勝軍。平鎮總教練吳柏宏認為，球隊在技術面的實力可與日本隊伍匹敵，期待球員學習日本棒球精神及細膩度；羅東教練吳憲豪則希望球員展現自信、勇敢拚戰。