中信盃臺日高中棒球賽 新莊熱血開打

備受矚目的「二○二五年中信盃臺日高中棒球對抗賽」，於昨（廿五）日下午二時在新北市立新莊棒球場盛大舉辦，並於同日下午六時辦理開幕典禮，宜蘭縣代理縣長林茂盛特別前往現場，歡迎遠道而來的日本球隊，並為臺灣選手加油打氣。縣府教育處代理處長陳金奇也到場加油力挺。

此次賽事適逢耶誕佳節，匯聚臺日雙方最具代表性的青棒勁旅同場競技，宜蘭在地強棒羅東高工將與國內外強敵正面交鋒，期許透過這場高水準的跨國棒球交流賽，讓宜蘭的棒球熱情繼續在國際級的球場上燃燒。

此次賽事陣容堪稱「黃金級」對決，日本方面派出實力深厚的「北海道聯隊」及「九州聯隊」兩支菁英隊伍來臺踢館；臺灣方面則由甫結束的第十三屆黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍「平鎮高中」，以及亞軍「羅東高工」代表出戰。這四支球隊皆是臺日青棒界的佼佼者，預計將在新莊棒球場上演多場細膩戰術與強力棒球的頂尖對決，這不僅是檢驗臺灣青棒實力的絕佳機會，更是球迷不容錯過的年度壓軸好戲。

代理縣長林茂盛表示，棒球不僅是體育競技，更是連結臺日情誼的共同語言。他特別提到，羅東高工剛在第十三屆黑豹旗拿下亞軍的優異成績，展現宜蘭囝仔堅毅不拔的精神；面對實力堅強的日本聯隊與國內霸主平鎮高中，希望羅工小將們能「遇強則強」，在職棒等級的新莊棒球場汲取寶貴經驗，發揮平時精實訓練的成果。勉勵所有參賽選手，在球場上全力以赴、享受比賽，用精采的球技為今年的聖誕節留下最熱血的回憶。

宜蘭縣政府長期以來積極深耕體育發展，特別重視三級棒球的培育與銜接，除持續優化縣內設施，更全力支持選手挑戰高規格賽事。代理縣長林茂盛更誠摯邀請所有宜蘭鄉親與熱愛棒球的朋友，不妨趁著比賽期間前往新莊棒球場，親自感受現場的熱血氛圍，一同為羅東高工的選手們吶喊助威，用最熱情的加油聲做為宜蘭子弟兵最強大的後盾，讓他們在國際賽場上奮力拚搏時，能感受到來自家鄉滿滿的支持與溫暖。