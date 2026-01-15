中信科大攜手產官學界舉辦2026全國青少年高爾夫積分巡迴賽

中信科大攜手產官學界舉辦二０二六全國青少年高爾夫積分巡迴賽。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

二０二六 CTBC TECH Certified全國青少年積分巡迴賽，由高雄市運動發展局指導，臺灣青少年高爾夫協會、高雄市青少年高爾夫運動發展協會攜手中信科技大學高爾夫國際學院共同舉辦；賽事首站訂二月二十四日於高雄大崗山高爾夫球場登場，全年規劃六站賽事，分別於大崗山、信誼及臺南高爾夫球場舉行，並納入世界業餘高爾夫排名(WAGR)、中國高爾夫球協會青少年積分排名(CJGR)及美國青少年高爾夫積分榜(JGS)等國際青少年積分系統，年終壓軸將於臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，備受矚目。

全國青少年積分巡迴賽自二０二三年九月起已舉辦十二場賽事，參賽對象涵蓋U13至U19青少年，並擴及U23大專學生，賽事規模約八十人，成功協助南部青少年選手站上國際舞台，迄今已有十位以上選手取得WAGR積分。自今年起，此賽事將與中信科大高爾夫國際學院深度合作，系統化推動青少年高爾夫發展，課程規劃涵蓋「選手組、一般組、俱樂部管理組」三大核心方向，並依U10至U23分為五大培訓梯隊，落實「人才培育、產學接軌」目標。

中信科技大學高爾夫國際學院副教授兼執行長郭憲睿表示，為響應政府推動「高爾夫進校園與社區」政策，中信科技大學延攬專業高爾夫人才，正式成立「高爾夫國際學院」，並自今年起於中信國際學校體系中，將高爾夫運動納入必修課程，同步推動「中信國際學校青少年高爾夫發展計畫」，以「推動高爾夫進校園與社區運動技能等級評定三段九級」為核心，結合社區資源，建構與國際接軌的青少年高爾夫培育體系。

郭憲睿感謝高雄市政府將本賽事列入「二０二六高雄運動品牌賽事」，未來將以更高規格與專業態度，為青少年選手打造公平、公正、公開的競賽環境，培育更多優秀高爾夫新秀。他也感謝大崗山與信誼高爾夫球場對賽事的支持，以及裁判與志工團隊長時間投入、無私奉獻。此外今年首次納入臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，預期競爭將更加激烈，賽事水準也更加提升。

郭憲睿表示，中信科大申請「一一五年運動部全民運動署補助推動高爾夫運動實施試辦計畫」，將「高爾夫進校園與社區」之運動技能等級評定三段九級「分母培育」計畫納入巡迴賽中實施，誠摯邀請各級學校踴躍報名參與，共同推廣高爾夫運動、深化基層培育。