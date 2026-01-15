中信科大領軍！2026「全國青少年高球」賽事點燃南臺灣競技熱潮

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】2026 CTBC TECH Certified全國青少年積分巡迴賽由臺灣青少年高爾夫協會、高雄市青少年高爾夫運動發展協會，攜手中信科技大學（下稱「中信科大」）高爾夫國際學院共同舉辦，並獲高雄市政府運動發展局指導。首站賽事將於2026年2月24日在高雄大崗山高爾夫球場登場。

中信科大攜手產官學界 舉辦2026全國青少年高爾夫積分巡迴賽。〈圖／記者蔡宗武拍攝〉

全年規劃6站賽事，分別於大崗山、信誼及臺南高爾夫球場舉行。賽事納入世界業餘高爾夫排名（WAGR）、中國高爾夫球協會青少年積分排名（CJGR）及美國青少年高爾夫積分榜（JGS）等國際積分系統。年終壓軸將於臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，備受矚目。

全國青少年積分巡迴賽自2023年9月起已舉辦12場賽事，參賽對象涵蓋U13至U19青少年，並擴及U23大專學生，每場賽事規模約80人。賽事成功協助南部青少年選手站上國際舞台，迄今已有10位以上選手取得WAGR積分。

自今年起，賽事將與中信科大高爾夫國際學院深度合作，系統化推動青少年高爾夫發展。課程規劃涵蓋「選手組、一般組、俱樂部管理組」三大核心方向，並依U10至U23分為五大培訓梯隊，落實「人才培育、產學接軌」目標。

中信科技大學高爾夫國際學院副教授兼執行長郭憲睿表示，為響應政府推動「高爾夫進校園與社區」政策，中信科大延攬專業高爾夫人才，正式成立「高爾夫國際學院」。自今年起，學院於中信國際學校體系中將高爾夫運動納入必修課程，同步推動「中信國際學校青少年高爾夫發展計畫」。

該計畫以「推動高爾夫進校園與社區運動技能等級評定三段九級（369洞）」為核心，結合社區資源，建構與國際接軌的青少年高爾夫培育體系。

郭憲睿感謝高雄市政府將本賽事列入「2026高雄運動品牌賽事」，未來將以更高規格與專業態度，為青少年選手打造公平、公正、公開的競賽環境，培育更多優秀高爾夫新秀。他也感謝大崗山與信誼高爾夫球場對賽事的支持，以及裁判與志工團隊長期投入、無私奉獻。

今年首次納入臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，預期競爭將更加激烈，賽事水準也將更加提升。

郭憲睿表示,中信科大申請「115年運動部全民運動署補助推動高爾夫運動實施試辦計畫」,將「高爾夫進校園與社區」之運動技能等級評定三段九級（369洞）「分母培育」計畫納入巡迴賽中實施。誠摯邀請各級學校踴躍報名參與，共同推廣高爾夫運動、深化基層培育。





