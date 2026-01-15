中信科大高爾夫國際學院推「高爾夫進校園」 青少年培訓系統化

▲中信科大攜手產官學界，助力青少年登國際舞台。

2026全國青少年高爾夫積分巡迴賽 高雄大崗山率先開打

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2026 CTBC TECH Certified全國青少年積分巡迴賽，即將於2月24日在高雄大崗山高爾夫球場揭開序幕。本賽事由中信科技大學高爾夫國際學院主辦，攜手臺灣青少年高爾夫協會、高雄市青少年高爾夫運動發展協會，並在高雄市政府運動發展局指導下推動。賽事全年規劃六站，分別於大崗山、信誼及臺南高爾夫球場舉行，並納入世界業餘高爾夫排名(WAGR)、中國高爾夫球協會青少年積分排名(CJGR)及美國青少年高爾夫積分榜(JGS)等國際青少年積分系統，年終壓軸將於臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，賽事水準備受矚目。

廣告 廣告

中信科大高爾夫國際學院副教授兼執行長郭憲睿表示，賽事自2023年9月起已舉辦12場，涵蓋U13至U19青少年及U23大專學生，規模約80人，協助南部選手站上國際舞台，迄今已有10位以上選手取得WAGR積分。今年起，巡迴賽將與中信科大高爾夫國際學院深度合作，課程規劃涵蓋「選手組、一般組、俱樂部管理組」三大核心方向，並依U10至U23分為五大培訓梯隊，落實「人才培育、產學接軌」目標。

▲2026 CTBC TECH Certified全國青少年積分巡迴賽賽程表

▲高爾夫運動技能等級評定三段九級（369洞）「分母培育」計畫。

郭憲睿進一步指出，為響應政府推動「高爾夫進校園與社區」政策，中信科大成立「高爾夫國際學院」，並將高爾夫納入中信國際學校體系必修課程，結合社區資源，建構與國際接軌的青少年培育體系。今年首次納入臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，預期競爭將更激烈，賽事水平亦將提升。

林岱樺委員出席致詞表示，郭憲睿執行長多年來推動青少年高爾夫發展表達高度肯定，讚許郭憲睿「不遺餘力、用心規劃每一場賽事，致力打造公平、公正、公開的競賽環境，培育更多高爾夫新秀」。林委員同時鼓勵青少年選手勇於挑戰，抓住每一次磨練與積分的機會，站上國際舞台。

郭憲睿感謝高雄市政府將本賽事列入「2026高雄運動品牌賽事」，也感謝大崗山與信誼高爾夫球場對賽事支持，以及裁判與志工團隊的長期投入。今年賽事也將結合「高爾夫進校園與社區」運動技能等級評定三段九級（369洞）「分母培育」計畫，鼓勵各級學校踴躍報名參加，共同推廣高爾夫運動，深化基層人才培育，為南臺灣青少年高爾夫運動注入新的活力。（圖╱記者王苡蘋翻攝）