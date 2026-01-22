中信科大X科工館簽署合作備忘錄 打造大南方科普教育新布局

【記者 王雯玲／高雄 報導】為提供更深更廣的科學教育服務，中信科技大學攜手國立科學工藝博物館展開策略合作，於1月20日雙方在教育部終身教育司梁學政司長的見證下，由高雄科工館館長李秀鳳與中信科大校長鄭欽哲共同簽署合作備忘錄，盼將國家級科普資源更系統化地帶入大南方校園與社區，讓科學學習不只在博物館發生，更能走進孩子的日常生活與地方教育現場。雙方首波合作「憶兒時：南方童樂會」特展，也在今日於中信科大生活美學館同步展開。

廣告 廣告

梁學政司長表示，教育部積極營造友善的終身學習環境，擴大各年齡層學習機會。樂見高雄科工館與中信科大圖書館攜手合作，提供居民、學生與親子多元的科學學習場域，透過資源共享，讓科學走入社區與家庭，造福每一階段學習者。

鄭欽哲校長說：「中信科大作為大南方教育連結點，積極建設、改善校園場域設施，結合科工館國家級科普資源與專業策展，系統化把科學帶入校園與社區，盼擴大科普服務量能、培育學生科普種子，讓大學生投入成為『科普的陪伴者』與『科學的翻譯者』，促進世代共學並提升教育影響力。」

李秀鳳館長指出，本次將科工館「憶兒時」特展引入中信科大，是博物館與學界異業結合的具體實踐。未來將持續導入豐富的科教活動，期盼在鄰近臺南新市科學園區的科技核心地帶，為大南方共創科學教育的嶄新契機。

「憶兒時：南方童樂會」特展透過互動式展覽，呈現越南、印尼、泰國、馬來西亞及柬埔寨等5個國家的生活文化，以及習俗、日常物品與傳統美食等面向，結合閱讀體驗活動，以「看得見、摸得到、玩得懂」的方式，將科學概念轉化為親子可共同參與的學習經驗，提升孩子的好奇心、觀察力與跨文化理解，讓科普教育從一次參觀延伸為長期累積的素養養成。展區設於中信科大「生活美學館」1樓特區開放參觀，歡迎親子、師生與社區民眾踴躍前往體驗，一同為大南方注入更具延展性的科學教育能量。正式展覽時間將公告於學校官網：www.ctbctech.edu.tw。（圖／記者王雯玲翻攝）