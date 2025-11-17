中信金估年底新台幣30元區間震盪 中長期看升

（中央社記者蘇思云台北17日電）中信金總經理高麗雪今天表示，美國財政部就匯率問題跟各國協商並發表聯合聲明，除了台灣之外，也包括日本、韓國、瑞士等5國，觀察其他國家並未因聲明造成匯率大幅波動，新台幣兌美元今天也在31元左右，年底估新台幣匯率在30元震盪，中長期朝升值方向。

中央銀行14日晚間與美國財政部發布聯合聲明，強調不應操縱匯率，且干預匯市應以雙向為主，台灣央行並承諾自今年12月底起，干預匯市金額等資料的發布頻率由現行每半年改為每季公布1次。市場對新台幣的升值預期迅速發酵，匯市今天上午雖一度走升逾1角，午盤卻又翻貶。

中信金今天下午舉行第3季法人說明會，外界關注新台幣匯率走勢以及對金控影響，高麗雪表示，美國財政部就匯率問題跟各國個別協商並發表聯合聲明，台灣是第6個發表聯合聲明國家，先前還有日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞等5國，觀察其他國家簽完聯合聲明後，並未造成匯率大幅升值。

高麗雪指出，新台幣兌美元今天也在31元左右，預期匯價波動難免，短期年底新台幣匯價在30元上下震盪，中長期新台幣朝升值方向，至於幅度、時間會拉多長，比較難預測，仍要觀察後續變化，畢竟很多因素皆會影響匯率，包括進出口訂單、利差、經常帳等，短期也會受外資進出、ETF投資匯出入影響。

中信金今天也公布前3季獲利，高麗雪指出，金控前3季稅後盈餘607.6億元、年增3.6%，每股稅後盈餘（EPS）為3.06元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.46%，ROE穩居金控同業第一。子公司中信銀前3季稅後淨利420.6億元，年增16%，銀行存放款基盤穩健，加上淨利息收益，以及財富管理與信用卡業務動能強勁，手續費收入年成長逾1成。

海外獲利前3季達146億元，占銀行整體獲利34%，高麗雪進一步解釋，前3季以東南亞跟東北亞成長較大，整體分布來看，大中華跟東南亞約各占海外獲利的35%，日本約18%，再來是北美12%。

至於海外分支機構布局，高麗雪指出，目前在越南申請籌設平陽與海防2地設辦事處，預計11月底、12月初開業，中信銀在印度的古吉拉特邦金融特區分行已獲核准，美國洛杉磯、德州、澳洲雪梨希望升格為分行都送當地申請中，希望明年第1季底前開業。

另外，高麗雪指出，日本東京分行也會在福岡設立出張所，目前也跟金管會進行資料預審中，另外也規劃印尼第4大城市三寶瓏申設新分行，未來持續評估柬埔寨跟印度孟買等地。

台灣人壽前3季稅後盈餘177.4億元，年減近16%，高麗雪表示，主要受到上半年匯率波動導致匯兌損失，不過採取措施，台壽6月開始適用外匯價格變動準備金新制，7月也申請釋出責任準備金並獲核准，增提外匯價格變動準備金151億元，9月底台壽外匯價格變動準備金餘額達176億元，可強化因應匯率變動，匯價變動在2元以下，都不會對損益產生影響。（編輯：潘羿菁）1141117