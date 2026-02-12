中信金元月EPS自結0.38元！ 兆豐金0.28元 華南金獲利寫新高
金控1月自結獲利陸續出爐，其中，中信金自結稅後盈餘73.67億元，每股稅後盈餘（EPS）0.38元；續創歷史新高的包括元大金、玉山金、永豐金、華南金。
中信金表示，子公司中國信託商業銀行1月放款及財富管理業務動能強勁，且有聯貸手續費挹注，淨利息與手續費收入表現優異，單月稅後獲利58.91億元，繳出歷年同期最佳成績，相較去（2025）年同期獲利成長46%，主要由於核心業務動能表現良好，以及淨利差擴大。
子公司台灣人壽保險公司1月稅後獲利40.11億元，主要受到債券及基金評價利益，加上過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。
台灣人壽説明，CSM挹注約10億餘元，釋出率約7%-8%；投資型保單重新衡量後，也帶來正向影響。
CSM(合約服務邊際）可視為保險業者賣出保單，預期可賺取的利潤，但並非賣出時ㄧ次認列，而是在服務期間逐期認列（釋出率）。
另外保險業務動能表現良好，新契約保費達164億元，較去年同期成長276%。
兆豐金控自結元月合併稅前淨利49.43億元、合併稅後淨利41.58億元，年增約27.5％，是歷年同月次高，每股稅後淨利0.28元。
華南金控自結元月合併稅前淨利36.2億元、合併稅後淨利29.89億元，為歷史同期新高；每股稅後淨利0.21元，每股淨值17.28元。
子公司華南銀行元月合併稅前淨利28.9億元、合併稅後淨利23.76億元，每股稅後盈餘0.22元，每股淨值24.11元。
