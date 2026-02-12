中信金元月EPS自結0.38元！ 兆豐金0.28元 華南金獲利寫新高

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國商務部在周三宣布，由於應用材料(Applied Materials)涉嫌非法向中國最大晶圓代工廠中芯國際出口晶片製造設備，因此與應材達成2.52億美元的和解協議。 美國商務部稱，應材將離子注入機(晶片製造的關鍵裝置)先運往韓國的AMK公司進行組裝，然後在沒有提出申請也沒有拿到出口許可證的情形下，再運往中國。 應材表示，很高興與商務部達成和解，美國司法部和美國證券交易委員會(SEC)也已經通知該公司，他們已結束相關調查，並且沒有採取任何行動。 路透曾在2023年報導說，應材在麻州生產半導體製造設備，然後將它們運往韓國子公司，再轉運到中芯國際，並且受到美國的刑事調查。 美國商務部於2020年12月將中芯國際列入「實體清單」，因為該公司明顯與中國軍方有連繫。而應材的出口開始於禁令公布後。 美國商務部說，應材與韓國子公司在2021年和2022年期間進行了56次非法出貨。非法運送到中芯國際的設備總價值為1.26億美元。 商務部說，2.52億美元的罰款是1.26億美元交易價值的兩倍，是法律允許的罰款上限，也是商務部有史以來第二高罰款。

