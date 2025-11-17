中信金前三季賺607億、EPS 3.06元雙創高 銀行撐盤 聯名卡與海外布局添動能

中信金控17日舉辦法人說明會，公布今年前三季稅後盈餘達607.6億元、每股盈餘3.06元，雙創歷史新高。（攝影／李海琪）

中信金控（2891）17日舉行第三季法人說明會，公布今年前三季稅後盈餘達607.6億元、每股盈餘（EPS）3.06元，雙雙創歷史新高，稅後股東權益報酬率（ROE）達17.46%、資產報酬率（ROA）0.92%，在金控同業中維持領先位置。主要獲利動能仍來自中國信託商業銀行，而壽險子公司台灣人壽則在美元走貶、匯損壓力下，靠新契約成長與股市回溫支撐百億獲利，前三季稅後盈餘為177.4億元，年減16％。

中信金17日股價收在42.2元，雖然盤中受到大盤震盪影響，終場小跌0.5元，成交量約3.38萬張，不過與一年前相比，股價已翻漲約一倍。

前三季獲利破600億，銀行體系扛起成長主軸

中信金說明，今年前三季稅前盈餘為699.6億元，稅後盈餘607.6億元，EPS 3.06元，獲利規模及每股貢獻均創新高，也將ROE推升到17.46%、ROA達0.92%。

主要子公司中國信託商業銀行，前三季合併稅後盈餘達420.6億元，較去年同期成長約16%，是金控獲利的最大支柱。銀行端受惠放款規模擴大、淨利差擴張，淨利息收入呈雙位數成長，同時財富管理、法人金融與信用卡等手續費收入穩健挹注，形成多引擎成長架構。資產品質方面，合併逾放比僅0.48%，逾放覆蓋率達330%。

台壽匯損壓力猶在，強調資本與風險緩衝

壽險子公司台灣人壽前三季也維持百億獲利水準。根據法說會資料，台壽前三季稅後盈餘為177.4億元，較去年同期減少約16%，主因美元今年走弱、造成匯兌損失拖累；但在商品與通路經營上仍維持成長，前三季新契約保費較去年同期大增約37%，顯示壽險本業銷售動能仍強。

中信金進一步說明，目前台壽外幣保單占整體保單約42%，其中未避險部位約19%。為因應匯率波動，公司近年持續提列外匯準備金，合計提撥金額逾150億元，期末餘額約176億元，可用來沖抵帳面匯損；外匯避險成本也從過去約1.58%，預估今年有機會降到1.2%附近。台壽策略長葉柏宏指出，以9月底的部位來看，新台幣兌美元波動在2元區間內，對獲利影響有限。

在監理新制方面，明年IFRS17與ICS資本新制接軌備受市場關注。中信金總經理高麗雪表示，台壽在資本結構與風險係數調整後，資本適足率預估仍能維持高於監理門檻125%的水準，整體財務體質「和同業差不多，沒有太大壓力」，未來盈餘是否可向金控上繳，仍須依主管機關要求與營運、資本需求綜合規畫。

統一聯名卡發卡進度「符預期且超前」，海外佔銀行獲利三成四

在成長動能布局上，中信銀與統一企業集團今年8月21日聯手推出「uniopen」聯名卡，瞄準統一集團旗下超過30個品牌、近1萬個通路據點的龐大消費場景。內部設定首年發卡破百萬張、2到3年達300萬張的目標。

高麗雪也在會中表示，自8月起三個多月，中信銀新發卡數已累積超過72萬張，聯名卡進度「符合預期且超前」，依照目前速度，今年底達成100萬至105萬張並不困難。

在海外布局方面，高麗雪指出，中信銀前三季海外獲利約占整體銀行獲利約三成四，已成為重要成長引擎，配合台商與全球供應鏈外移腳步，未來一年將一口氣在越南、印度、美國、澳洲、印尼與日本等地新增8個據點。

其中越南海防、平陽兩處辦事處預計於11月底至12月初開業，印度 GIFT City 分行已取得當地主管機關核准，美國洛杉磯分行與德州辦事處、澳洲雪梨分行則已送件審查，希望明年第一季前完成開行；同時規劃在日本福岡設立出張所、於印尼三寶瓏增設分行，並持續評估柬埔寨與印度孟買等新據點，打造更完整的跨境金融服務網絡。

在股東最關心的配息議題上，法人普遍認為，金控今年前三季獲利已改寫新高，若第四季維持穩健步調，全年獲利有望優於去年，將為明年現金股利提供更大空間。股價表現也反映基本面改善。

