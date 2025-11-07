中信金前10月獲利報捷！稅後盈餘673億元創歷年同期新高

中信金控（2891）於今（7）日傍晚5點48分突發重訊，公布114年度十月份自結盈餘，今年前十個月合併稅後盈餘達673.43億元，較去年同期成長6%，創下歷年同期新高紀錄。每股稅後盈餘(EPS)為3.4元，展現穩健的獲利能力。

根據重訊內容，雖然10月單月稅後盈餘65.84億元較9月份的111.79億元減少約四成，但與去年同期相比仍大幅成長近39%。從年度累計來看，中信金控1至10月獲利673.43億元，較去年同期的633.89億元增加約6%，顯示集團整體業務持續穩定成長。

重要子公司表現方面，台灣人壽10月份因把握台股上揚契機，成功實現資本利得，單月稅後獲利19.18億元。然而，該公司前十月稅後獲利累計為196.58億元，較去年同期略有下滑，主要受到美元匯率今年以來貶值6.2%的影響，導致匯兌損失增加。儘管如此，保險核心業務仍維持成長態勢，新契約保費較去年同期大幅增加39%。

另一重要子公司中國信託商業銀行10月份存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後獲利達47.35億元。今年以來，該銀行受益於放款部位提升及淨利差擴大，加上財富管理業務表現亮眼，使淨利息及手續費收入均實現雙位數成長。銀行前十月稅後獲利累計達467.92億元，年增15%，再度刷新歷史紀錄。

