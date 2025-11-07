中信金前10月EPS衝上3.4元 玉山、永豐、第一、華南金同創新高！

金控10月獲利陸續出爐，其中，中信金今天公告10月自結稅後盈餘65.84億元，累計前10月合併稅後盈餘673.43億元，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為3.4元；同樣創下歷史新高的還有玉山金、永豐金、第一金、華南金。

中信金表示，子公司中信銀10月存放款業務維持穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後獲利47.35億元。今年以來由於放款部位提升、淨利差擴大，且財富管理業務動能強健，淨利息及手續費收入均有雙位數成長，累計前10月稅後獲利467.92億元，年增15%，再次寫下歷史新高紀錄。

台灣人壽10月因台股上揚，持續掌握市場契機，實現資本利得，單月稅後獲利19.18億元。累計前10月稅後獲利196.58億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值6.2%，匯兌損失增加，而保險核心業務則持續成長，新契約保費較去年同期增加39%。

玉山金10月自結稅後盈餘31.3億元，累計前10月稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利最高，年增30.98%， EPS為1.81元。

主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘283.1億元，較去年同期增加34.88%；玉山證券20.8億元；玉山創投1.0億元；玉山投信1.5億元。

永豐金10月自結稅後盈餘24.01億元，累計前10月稅後盈餘229.45億元。值得一提的是，新加入的京城銀行，自10月起已經納入財報，100％反映，也為母公司永豐金貢獻稅後盈餘3.37億元。

其餘主要子公司永豐銀行10月稅後盈餘16.26億元，累計前10月稅後盈餘177.56億元；永豐金證券10月稅後盈餘5.42億元，累計前10月稅後盈餘53.63億元。

第一金10月稅後盈餘17.08億元，累計前10月合併稅後盈餘234.06億元，每股稅後盈餘（EPS）1.63元，優於去年同期自結的1.61元，再次改寫歷史新高。

華南金10月合併稅前淨利30.91億元，合併稅後淨利25.23億元；累計前10月合併稅前淨利277.15億元，稅後淨利224.33億元，每股稅後盈餘（EPS）1.61元，改寫歷史同期新高，每股淨值16.59元。

主要子公司華南銀行，10月合併稅前淨利26.94億元，合併稅後淨利21.94億元；累計前10月合併稅前淨利252.1億元、合併稅後淨利207.51億元，稅後EPS為1.95元，也是歷史同期新高，每股淨值23.38元。

元大金10月稅後盈餘34.22億元，累計前10月合併稅後盈餘301.27億元，每股稅後盈餘（EPS）2.26元。

兆豐金10月稅後盈餘20.74億元，累計前10月合併稅後盈餘303.6億元，每股稅後盈餘（EPS）2.05元，略低於去年同期自結的2.1元。

合庫金10月稅後盈餘17.74億元，累計前10月合併稅後盈餘180.12億元，每股稅後盈餘（EPS）1.14元。

