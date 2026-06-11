中信金前5月EPS自結1.78元 稅後盈餘347.9億創同期新高

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中信金控今日公告5月自結稅後盈餘62.91億元，累計前5月合併稅後盈餘347.9億元，創下歷年同期新高記錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.78元。

中信金表示，子公司中國信託商業銀行5月放款及財富管理業務動能維持強勁，單月稅後獲利60.4億元。累計前5月稅後獲利269.45億元，較去（2025）年同期成長17%。

中信金表示，除淨利差擴大，各項業務展現強健的成長動能，尤以財富管理業務表現最為亮眼，收入成長幅度達四成，存、放款量及刷卡消費金額亦呈現雙位數成長，繳出歷年同期最佳成績。

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子公司台灣人壽5月受債券殖利率上升影響，單月稅後獲利2.83億元。累計前5月稅後獲利86.81億元，主要來自過往累積CSM（合約服務邊際，亦即保險合約的未來利潤）攤銷、基金評價利益，以及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。

保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達563億元，較去年同期成長160%。

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