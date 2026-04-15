中信金去年每位董事酬金破億元居冠 台積電縮水68%
（中央社記者曾仁凱台北15日電）台灣證券交易所今天揭露2025年上市公司董事酬金，中信金去年平均每位董事酬金破億元，達新台幣1億478萬元，再度蟬聯冠軍；台積電平均每位董事酬金1573萬元，居第19位，較113年縮水68.9%。
根據公開資訊觀測站公告，中信金去年平均每位董事酬金為1億478萬元，為唯一董事平均酬金破億元的上市公司，接著被動元件大廠國巨平均每位董事酬金7549萬元排第2，第3名則是剛合併的台新新光金5671萬元。
去年上市公司平均董事酬金排行榜前10名，金融股就占了6家，除了中信金和台新新光金，元大金4990萬元排第4，凱基金4870萬元居第6，富邦金和台中銀則以3694萬元、3602萬元，分居第6和第7位。
電子股除了國巨外，去年獲利大爆發的散熱廠奇鋐平均董事酬金3213億元排第9；大立光3192萬元居第10。而傳統產業只有和泰車入列，以3359萬元排名第8。
值得注意的是，護國神山台積電去年平均每位董事酬金1573萬元，較2024年的5071萬元縮水約68.9%，僅排名第19。（編輯：張均懋）1150415
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