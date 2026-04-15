中信金去年每位董事酬金破億元居冠 台積電縮水68%

財經中心／綜合報導全球金融市場震盪加劇，黃金再度成為投資人關注焦點。2025年金價大幅上漲64%，加上中東戰火延燒、油價劇烈波動及全球股市起伏，使避險需求持續升溫。外媒分析指出，影響金價走勢的關鍵包括通貨膨脹、地緣政治風險及經濟不確定性，在市場對經濟前景仍存疑慮的情況下，黃金價格波動幅度也明顯擴大，專家更預估，若高通膨與貨幣貶值壓力持續，金價未來仍有上行空間，甚至可能在2030年前挑戰每盎司7000美元至1萬美元的區間。

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