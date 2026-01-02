中信金招募戰略「Top Gun計畫」啟動！ 全年徵才逾7,150人 培養金融最強戰力

中信金總經理高麗雪，陳俐妏攝



中信金今（2）日宣布今（2026）年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，全年度擬招募逾7,150人，中國信託金控提供完善的人才培育機制，以系統化養成及實務歷練打造各領域關鍵人才，持續強化戰力再創高峰，培養臺灣金融業最強戰隊！

「Top Gun計畫」中最受矚目的中信金控「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱「MA計畫」）為扮演金控領導及策略人才的重要培育機制，橫跨金控、銀行、保險事業，招收組別包含中信金控「經營管理」、「財務管理」、「人資管理」、「投資專案」及「投資經管」；旗下子公司中國信託商業銀行「法人金融」、「個人金融」、「科技創新」、「風險管理」以及台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）「保險金融」等。「MA計畫」收件至今年3月15日止。

中信金「MA計畫」為臺灣金融業唯一兩年升任經理的人才培育計畫，完訓率逾八成，即每10人中至少有8人於兩年結訓後晉升經理，且每兩人即有一人拔擢為主管職或承接跨國外派任務。中信金控表示，「MA計畫」具高度挑戰性，透過高階主管指導、學長姐經驗傳承及持續挹注資源，建構穩定且完整的支持系統，讓MA不必單兵作戰，在培訓歷程中持續成長，並設有三大里程碑「山、湖、潭」戶外活動考驗，以建立團隊支持默契，結訓後持續提供多元發展機會，使優秀人才穩健前進。

以2024年升任個人金融支付發展部級主管的Sean為例，升遷速度較平均快兩倍，經歷包含數據洞察、數位產品設計、總經理特助，並主導與世界領先的跨國業者合作跨境支付業務。憑藉職涯初期近身學習高階主管策略思維，後續透過數據、產品、數位金融及支付業務的跨界整合能力及管理經驗，成為個人金融領域表現亮眼的年輕主管之一。

