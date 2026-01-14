中信金控發重訊！子公司發行341萬美元股權連結債券

中信金控（2891）子公司中國信託商業銀行股份有限公司香港分行於14日宣布，將發行一筆美元計價的股權連結固定收益型結構型債券，發行總額為3,410,000美元，每張面額為10,000美元。該債券將於發行日按面額全額發行，發行期間為12個月，具固定年利率12.00%。本次發行的債券為無擔保且不保本的結構型產品，並不適用於股份轉換。

中信金控（2891）子公司中國信託商業銀行股份有限公司香港分行於14日宣布，將發行一筆美元計價的股權連結固定收益型結構型債券，發行總額為3,410,000美元，每張面額為10,000美元。（資料照／翻攝畫面）

募得資金將用於支應香港分行的業務需求，並充實流動性。代理還本付息機構為The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，中信銀香港分行有權於約定事件發生時提前贖回本債券。

廣告 廣告

本公告內容依據相關法規及規定進行披露，若有虛偽不實之處，均由該公司負責。中信金控將持續致力於為投資者提供透明及即時的資訊，感謝各界的關注與支持。

延伸閱讀

新人入職1.5個月僅上7天！老闆無法資遣需遵循程序

年輕人追捧復古風潮！蘋果iPhone 4價格飆60倍

軍公教年終獎金2/6入帳！二等兵薪資破5.7萬創新高