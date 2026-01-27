中信金推出首張網投美元保單 免臨櫃最低月繳70美元

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金(2891)子公司台灣人壽與中國信託銀行聯手，推出業界首張網路投保美元保單，民眾只要線上操作就能快速投保，最低月繳70美元，協助小資族可輕鬆跨足美元市場，是業界第一張「免臨櫃」、「低門檻」的網路投保外幣保險商品。

中信金引述金管會統計指出，2025年前10月美元保單新契約保費收入達107.7億美元、年增48%；其中傳統型商品成長近5成(46%)，顯示市場對美元計價商品需求持續升溫。台灣人壽推出的「美樂遞美元利率變動型年金保險」，讓民眾可不受時間、地點限制，隨時透過手機、電腦線上完成投保，再登入中國信託行動銀行APP，即可完成繳費授權設定。

廣告 廣告

台壽指出，「美樂遞」月繳最低僅需70美元或一次繳最低500美元，低門檻協助年輕世代或小資族可輕鬆跨足美元市場，適合初次進行資產配置或退休準備的族群，商品設計彈性繳費機制，繳納保費累計達1萬美元，超過1萬美元的部分附加費用率降至1.45%，同張保單累積投入愈多，附加費用率愈優惠，保戶可隨時彈性追加保費。

以38歲男性投保「美樂遞」為例，選擇一次投入(躉繳)1萬美元，從第2年(保單年度)起，每年再彈性繳入5000美元，6年後累計繳費3萬5000美元，假設宣告利率維持3.5%，保單價值將達3萬9425.72美元，穩健累積百萬教育基金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

川普突發火對南韓加稅！青瓦台緊急開會、派官員赴美

智利櫻桃價格又降20％ 整體品質與果肉狀況商販這麼說

全家超商花49元中統一發票1000萬元大獎 獎落這兩家門市

