中信金法說重點掃描！台幣長期看升 未參貸香港僑福建設

中信金今天舉辦法說會，總經理高麗雪說，新台幣長期可能還是往走升的方向，中信金內部的研判是今年底前會在30元上下震盪；至於中國曝險比重低於60％，其中，不動產相關曝險約129億元，至於香港僑福建設聯貸，中信並未參與。

高麗雪說，去年以來，美國財政部就匯率問題跟各國進行特別諮商，目前已經有發表聯合聲明的除了台灣，還有日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞等等，看這些國家簽聯合聲明後，並沒有造成匯率大幅升值，今天看起來，台幣對美元也大概是31元左右，可預期的是長期可能還是往走升的方向，中信金內部的研判是今年底前會在30元上下震盪。

高麗雪說，匯率影響有很多因素，像是進出口訂單、利差，以及經常帳、金融帳等等，短期也會受到外資匯進匯出，或者是ETF的投資匯出匯入影響。

台壽保策略長葉栢宏指出，6月起，採用外匯價格變動準備金新制後，匯率變動造成的損益數，都會從外價金來吸收，「以現有外匯價格變動準備金176億估算，台幣變動在2元以內的區間，都不會對台壽損益產生影響」。

葉柏宏表示，預期今年壽險避險成本大概1.5%，如果避險工具成本維持在比較合理的3%左右，將提升避險比例。

總經理高麗雪表示，海外分行獲利占比34％，今年前3季來看，以東南亞及日本成長幅度較大。至於中國市場，中信金前年開始，對中國市場已相對保守，曝險往下調整，整體曝險比低於60％，其中，不動產相關曝險約129億元。

至於香港僑福建設向銀行團借貸9.6億美元，未能如期償還，受牽連的銀行包括匯豐銀行、大華銀行、台灣的板信商銀等等，高麗雪說，中信金並未參貸此案。

被問到併購策略，高麗雪重申，中信金希望維持銀行占比7成、非銀行3成，也希望滿足客戶需求，希望透過不同金融業別，找到更多沒有服務到的客戶，會以此來評估市場可能的購併案。

