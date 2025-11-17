中信金法說》台幣升到28.5都不影響台壽獲利，明年接軌3好1壞、整體偏多

中信金控今（17）日下午舉行法說會，子公司台灣人壽策略長葉栢宏表示，以今年9月底匯率及台壽的外匯價格變動準備金來看，新台幣對美元升值在兩塊錢以內，應該都不會對公司的損益產生影響。

新台幣9月底收在30.469元兌1美元，台壽9月底外準金餘額176億元，因台壽已採用外準金新制，匯損可100%從外準金收回沖抵，意味新台幣就算升至28.5元，公司的稅前盈餘都不會被侵蝕。

高麗雪：台幣年底前估 30 元震盪，長線趨升

中信金控總經理高麗雪談到，中信金內部看法，今年底前新台幣估在30元上下震盪，中長期可能比較趨升。影響匯率的因素很多，難以說明升值的幅度及升值期間會拉多長。

高麗雪並表示，從日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞等5國與美國簽完聯合匯率聲明後，並未造成該國貨幣大幅升值，以及上周五（14日）台美匯率聯合聲明發布後，新台幣持穩在31元左右，從前述訊息研判，美國要求亞洲國家央行增加干預匯率的資訊揭露頻率等做法，並未造成匯價大升。

台壽接軌後，負債成本、避險成本將明顯走低

我國保險業明年元旦將接軌兩大國際制度IFRS 17與ICS，投資人關心有關影響。葉栢宏分析指出，接軌新制後，保單銷售不會有初年度損失，有助提升費差益；負債成本率因反映前低後高的殖利率曲線，預估台壽會從目前3.3%左右，有比較大幅度的下降。

第三是避險成本，若新台幣未升值超過2元，台壽的避險成本應該會從今年的1.5%下降到1.1～1.2%。換言之，在業務損益、負債成本、避險成本等三個面向，均屬接軌的有利影響。

不利的部分則是，明年起，保險業不能再用覆蓋法，擺在會計科目OCI項下的股票資本利得將無法進到損益貢獻公司獲利。葉栢宏說：「這幾點合併起來看，應該是好的部分多一點點。」

今年投資型年金賣多，影響新契約 CSM 達標

隨著接軌時間接近，投資人也關心壽險公司累積CSM（合約目標邊際）的情況，葉栢宏說，根據9月底市場利率計算，台壽接軌時CSM餘額會有1200億元以上水準。不過，今年的新契約CSM因投資型年金無法貢獻CSM，原訂目標130億元估達成率約9成，亦即約117億元。

台壽上次法說會談到，估計今年新契CSM約略會落在130億元左右，後續希望能有兩位數的成長，比較中期的目標希望達到150億～200億元水準。

明年熱銷保單，看好分紅與投資型

台壽今年前9月新契約保費（FYP）年增約37%，葉栢宏說，因近期有降息題材，固定利率的傳統型保單未來可能銷售動能會再好一點，另外，保守型消費者可能選分紅保單、積極型消費者可能選投資型，這兩類商品明年銷售動能應該會不錯。

葉栢宏並談到，明年接軌IFRS 17後，根據9月底市場利率計算，台壽的整體負債約略跟目前帳上負債數相當，換句話講，並無有利影響數可貢獻外準金。

另外，台壽預估接軌ICS後，公司的ICS可維持在125%以上。葉栢宏說，台壽目前RBC有369%，屬於相當不錯的水準。台壽用金管會給保險公司的15年過渡措施就可以維持ICS在125%，「我們暫時是也沒有想到說，比125%來得高有什麼特別的用處」，因而並無申請5年過渡措施的規劃。

