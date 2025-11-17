中信金法說／台幣狂升拖累壽險大虧 中信金仍賺爆607億

財經中心／李宜樺報導

中信金控今（17）日舉行法人說明會，在壽險獲利遭台幣升值重擊的情況下，仍繳出亮眼成績。中信金2025年前三季稅後盈餘達607.6億元、每股稅後盈餘（EPS）3.06元，雙雙創下歷史紀錄，展現金控獲利體質之強悍，即使面對匯兌逆風仍能「硬衝」。

壽險遭台幣升值衝擊仍穩盤

台灣人壽前三季稅後盈餘為177.4億元、年減16%。主要原因是台幣強升導致壽險避險成本及匯兌損失上升，使獲利承壓。不過台壽新契約保費仍大幅成長37%，第三季又靠股市回溫成功認列投資收益，讓整體獲利跌幅控制在預期範圍內。

銀行獲利火力全開反成最大引擎

中信銀行今年前九月合併稅後盈餘強勢達420.6億元、年增16%，續創同期新高。放款擴張、淨利差走揚，加上財富管理、法人金融與刷卡業務動能強勁，手續費收入明顯放大。中信銀行資產品質依舊穩健，逾放比率僅0.48%、逾放覆蓋率達330%，在同業中表現十分亮眼。

廣告 廣告

中信金法說會公布最新獲利成績，前三季稅後盈餘衝上607.6億元，寫下歷史紀錄。中信銀行獲利火力全開，淨利差、放款與手續費收入全面攀升，成為金控最強成長引擎。左至右)中信金副總經理沈佳惠、台灣人壽策略長葉栢宏、總經理高麗月、財務長徐旻傾（圖／三立iNEWS）

永續獎項狂掃五十項中信鎖定亞洲領先

中信金今年永續表現同樣火燙，拿下超過50項國內外大獎，包括《The Asset》「亞太最佳永續領導企業—鉑金獎」以及國內首屆「企業海洋永續貢獻獎」。中信銀行舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，串聯產官學研；台壽則蟬聯《國家品牌玉山獎》企業類全國首獎，展現完整永續布局。

高層團隊同台釋關鍵訊號

本次法說會由總經理高麗雪、財務長徐旻傾、中信金副總沈佳專、台灣人壽策略長葉栢宏共同出席，釋出明確訊號：在壽險匯損擾動之下，中信金將持續以銀行獲利為主軸，並同步強化壽險體質，朝「台灣第一、亞洲領先」的長線目標推進。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

開盤／台股驚天跳空開紅盤大漲逾3百點 台積電攻25元帶頭衝破連日陰霾

【週盤兵法】大賣空Burry關帳戶 是在認輸？AI泡沫估值還能撐多久

【普發現金】11/17免等 ATM直接拿到錢錢！普發領1萬 週一開跑到4月底

比特幣下破10萬 驟跌兩成陷熊市？交易所驚見空單手掛8萬X元價位

