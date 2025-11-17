中信金獲利再創高峰 uniopen卡量超出預期

金控業陸續公布最新財報。中信金控今(17)日舉辦法人說明會，對外說明今(2025)年前3季營運概況與經營績效。中信金控今年至9月底稅前盈餘699.6億元，累計稅後盈餘為607.6億元，創下歷史新高紀錄，稅後股東權益報酬率(ROE)與稅後資產報酬率(ROA)分別為17.46%與0.92%，每股稅後盈餘(EPS)為3.06元。

各子公司中，以中國信託銀行貢獻占比67%最多，其次為台灣人壽的28%。其中，中信銀今年前3季合併稅後盈餘達420.6億元，年增16%，主要受惠於放款規模成長與淨利差擴大，淨利息收益呈現雙位數增長。財富管理、法人金融與信用卡等業務同樣穩健提升，推升整體手續費收入上揚。合併逾期放款比率為0.48%，逾期放款覆蓋率為330%。

台灣人壽持續深化通路經營，推出多元化保險商品以滿足不同客群需求，帶動今年前3季新契約保費年升37%。雖然今年上半年因美元貶值造成匯兌損失影響獲利，但第3季股市回溫，實現資本利得並挹注股利收入，統計前3季稅後盈餘為177.4億元，年減16%。

針對信用卡業務，中信金控總經理暨發言人高麗雪提到，與統一集團合作在今年8月發行「uniopen聯名卡」，原本首年發卡目標是突破100萬張，至今發卡3個月來已經大幅超出預期，全年發行量有機會達標。

針對央行與美國財政部發表台美匯率聯合聲明，高麗雪指出，影響匯率的因素非常多，像是出口訂單、台美利差……等，短期內雖然出現震盪，今年底前可能在30元上下擺動，不過以長線來說，新台幣匯率還是有強力支撐，以中信金控內部評估，台灣在AI產業表現亮眼，經濟成長率有望衝上高峰，至於明(2026)年仍須關注關稅情況。

