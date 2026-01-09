中信金獲利登「8字頭」新里程 去年稅後大賺806億、累計EPS 4.08元

中信金控今（9）日公布獲利自結數，核心子公司中國信託銀行去年12月稅後賺52.54億元，加上金控連結稅制約10億元營所稅利益挹注，中信金去年12月稅後賺62.68億元，推升去年全年稅後大賺806.19億元，賺出「8字頭」的獲利新里程。

中信金去年12月稅後純益62.68億元、年增69.3%，去年稅後純益806.19億元、年增11.9%，累計每股稅後純益（EPS）為4.08元，亦是每股純益首見「4字頭」。

淨息收成長驚人，推升中信銀去年賺出 572 億銀行業新高

中信金獲利強強滾，核心子公司中國信託銀行居功厥偉。中信銀行去年12月稅後純益52.54億元、年增20.4%，反映利息淨收益（NII）年增約25%；手續費淨收益則是年增約6%，其中，信用卡與簽帳金融卡合計淨手收年增約17%，財富管理淨手收年增約3.2%。

廣告 廣告

中信銀行去年稅後純益572.98億元、年增15.9%，創下國內銀行業年度獲利新高。中信金控財務長徐旻傾解釋，放款成長及淨利差（NIM）擴大下，中信銀去年利息淨收益年增約22%；手續費淨收益則是年增約10.5%，其中，財富管理淨手收年增約10%。

中信金控財務長徐旻傾9日解釋獲利好成績。（資料照，陳怡慈攝）

台壽增提 85 億至外準金，去年 12 月小虧 3.36 億

主要子公司台灣人壽方面，台壽去年12月因按金管會的責任準備金計提基礎調整規定，增提去年稅前盈餘的30%到外匯價格變動準備金，以致去年12月稅後淨損3.36億元。徐旻傾表示，台壽這部分增提85億元至外準金，假設無此增提規定，台壽去年12月稅後純益可多出68億元。

台壽去年底外準金餘額279億元，較去年11月底233億元多46億元，數值為何小於85億元的責準金增提數？徐旻傾解釋，新台幣對美元12月雖然貶值3分，但台壽辦理傳統避險合約NDF有評價損失，因此從外準金收回39億元來沖銷匯損。

假設無金管會的30%增提規定，台壽去年12月稅後純益可有約65億元，主要來自國內外股票處分利益80幾億元、現金股利與基金配息合計約12億元，以及基金處分利益3億多元。

股票與私募基金利得近 200 億，台壽去年稅後仍賺 208 億

台壽去年稅後純益208.5億元、年減2.9%，若無金管會的30%增提規定，去年稅後可賺277億元、年增約29%，主要來自股票與私募基金處分利益合計將近200億元，以及匯損與公建投資抵減所帶來的所得稅利益。

其他子公司方面，徐旻傾表示，中信證券、中信創投、台灣彩券，去年12月稅後純益都各約1億元，中信投信稅後也賺了接近1億元。

更多風傳媒報導

