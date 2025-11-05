中信金發重訊！中信銀香港分行發行美元計價結構型債券

【財訊快報／記者劉居全報導】玉山金控(2884)併購三商壽(2867)今(5)日可望拍板敲定!根據證交所公布，玉山金、三商壽及三商(2905)今日將同步暫停交易，期交所也公布玉山金期貨及選擇權今日也同步暫停交易；而玉山金也預告將於今晚18:30召開記者會，外傳在雙方董事會通過合併後，記者會將可望宣布玉山金併購三商壽的細節，包含換股比例、員工安置方案等以及未來規劃等。儘管先前市場於10月下旬傳出三商壽在玉山金控及中信金控(2891)搶親下，最終由玉山金成功搶下三商壽，補足玉山金在壽險市場的版圖，加上先前玉山金購併保德信投信(現已改名玉山投信)，玉山金開啟「銀保證」三主軸的經營模式。不過玉山金先前曾發布重訊說明，針對併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。外傳玉山金在併購三商壽後，資產規模可望將從目前4.2兆元增加到5.8兆元，在金控排名也將大幅前進，可望從目前排名第10名，跳升至第六名，僅次於國泰金(2882)、富邦金(2881)、中信金(2891)、台新新光金(2887)、臺灣金。此外，根據集保結算所最新統計顯示，截至 10

財訊快報 ・ 12 小時前