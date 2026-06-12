中信金股東會通過2.5元現金股利 總座高麗雪：持續尋求證券併購機會

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〔記者李靚慧／台北報導〕中信金(2891)今日舉行股東常會，會中通過配發普通股現金股利2.5元，創歷史新高。近來證券市場因交易火熱，證券業獲利均有倍數成長，有股東關注子公司中信證券的市佔率較小，詢問要如何抓住此波證券業一片大好的趨勢？中信金總經理高麗雪表示，中信金持續關注證券的併購案件，但目前並沒有合適的標的，未來會持續關注市場變化。

中信金控114年度稅後淨利806億元，較前一年度成長12%，普通股淨值報酬率(ROE)16.88%、每股稅後盈餘(EPS)為4.08元，連續三年締造金控獲利新高，今日股東會通過配發普通股現金股利2.5元，創歷史新高。

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不過，有股東關注中信金子公司中信證券的營運狀況，表示在目前火熱的證券市場，中信證因市佔率較小，要如何抓住此波證券業一片大好的趨勢？

高麗雪表示，受到AI帶動，證券市場相當火熱，相較於銀行、壽險等子公司，中信證券的規模不夠大，但近年已急起直追，市佔率已從1%提高至1.5%，成長率已是同業最高。

高麗雪強調，金控也持續關注證券併購案件，但目前尚未看到適合的標的，未來會關注市場變化，並強化自身的變革，包括強化銀行與證券合作，提供銀證櫃台；證券APP受到國內外肯定，希望透過APP增加與年輕族群接觸。中信金將會持續關注市場機會，積極提升證券平台的營運效率，為未來的併購機會預做準備。

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