中信金配2.5元現金股利 中信金總座：關注證券併購機會

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中信金總經理高麗雪。陳俐妏攝



中信金控今(12)日舉行股東會，通過每股配發普通股現金股利2.5元。中信金去年每股盈餘(EPS)4.08元，中信金控總經理高麗雪表示，目前股利已把OCI已實現獲利納入盈餘分配考量；未來股利配發會考量金控、各子公司資本適足以及未來業務發展。未來也會關注證券併購機會。

中信金5月自結盈餘，單月稅後盈餘62.91億元，累計前5月合併稅後盈餘347.90億元，創下同期新高記錄，每股盈餘(EPS)為1.78元。高麗雪表示，隨著AI帶動金融市場交易熱絡，中信證券跟中信銀、保險規模不大，過去幾年市占率從1%成長至1.5%，未來會關注證券併購機會，不過目前沒有適合標的。

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面對全球金融環境的變動，中信金控將秉持穩健經營原則，密切掌握金融市場動向，強化集團風險管理與預防，以及營運應變能力；同時以客戶為核心，優化產品與服務體驗，並運用數位與 AI 等科技驅動效率與創新，提供優質且便利的金融服務，目標持續打造具有競爭力的新經營模式。

未來，中信金和旗下子公司將延續 We are family 的企業品牌精神，專注於提升獲利能力 與永續成長，並積極履行企業社會責任，創造社會共享價值，以「台灣第一、亞洲領先」為核心願景，持續邁向亞洲區域型金融機構的目標，實現股東、客戶與社會的共同成長

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