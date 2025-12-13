中信金院狂砍UBA 邱群晞單場72分刷新UBA男女一級紀錄 明年可望加盟國泰女籃

4年轉戰3校的邱群晞，今天代表中信女籃隊摘下72分，創下UBA單場最高分紀錄。 (魏冠中攝影)

邱群晞投進5個三分球，連續兩天刷新自己和UBA的單場得分最高紀錄。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】UBA大專籃球聯賽第一級男女賽事頻頻刷新高分紀錄，中信金院5號邱群晞連兩天刷新個人單場得分紀錄，昨天出戰母校清華大學狂摘55分，今天下午出戰臺北大學上半時就獨得39分(對手團隊僅有21分)，終場她總共出賽34分鐘卻獨得72分，率中信女籃隊以141比45大勝臺北大學女籃隊96分。

中信金院男女籃球隊都是前世新大學籃球隊總教練何正峰手創，兩年前他創下世新大學女籃隊5連霸紀錄之後出走，帶領部分球員南下中信金融管理學院，雙雙在UBA男女第一級打造出新霸業，何正鋒在他的FACEBOOK上宣揚他手上球員有一個太陽張俊生、一個月亮邱群晞，這兩名球員都跟著他從台北市的世新大學轉學到中信，張俊生最近創下單場43分紀錄，最快達成公開一級比賽1000分紀錄，邱群晞像月亮，昨天在比賽中摘下55分的女籃最高得分紀錄，今天更將紀錄推升到72分。

邱群晞畢業於台南市立永仁高中，大一就讀清華大學，大二轉學世新大學，跟著世新大學女籃隊登峰5連霸，接著再度轉學到中信，去年在UBA被阻斷於四強之外，今年中信金院女籃隊愈戰愈勇，目前已經6戰5勝，除了首戰以61比74不敵臺北市大外，接著連挫師大、台體、台科、清華、北大，包括三場比賽得分破百，如無意外，中信金院女籃隊今年可望闖進UBA前4強，甚至有機會和文化大學女籃隊爭奪后冠。

文化大學女籃隊後衛李恩芯今早與輔大之戰，創下單場56分個人新高紀錄，也改寫了邱群晞昨天的單場55分紀錄，未料這各單場56分紀錄保持不到兩小時，就在下午被邱群晞再度改寫。

身高171公分的球群晞，來自台南市立永仁高中，雖然她沒有選擇國泰女籃隊體系的文化大學就讀，但她已和國泰女籃隊達成協議，被最近15年連霸WSBL的國泰女籃隊列入保護名單，最快明年就可加入國泰女籃隊行列，晉升職籃聯賽。

中信金融管理學院女籃隊人手眾多，被看好有機會爭奪今年UBA總冠軍。 (魏冠中攝影)

國立臺北大學女籃隊球員稀少，板凳席上球員寥寥無幾。 (魏冠中攝影)

