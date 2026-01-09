中信金、合庫金2025獲利創新高 自結EPS分達4.08、1.36元！

中信金控2025年自結獲利出爐，12月稅後盈餘62.68億元，累計全年合併稅後盈餘806.19億元，每股稅後盈餘（EPS）4.08元，同創歷史新高；合庫金今天也公佈自結2025年12月稅後盈餘15.41億元，全年稅後盈餘214.29億元，創歷年新高，每股稅後純益（EPS）1.36元。

中信金表示，子公司中國信託商業銀行12月存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後獲利52.54億元。2025年由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，加上財富管理業務動能表現優異且刷卡消費金額突破兆元，淨利息及手續費收入均呈雙位數成長，累計全年稅後獲利572.98億元，年增16%，創下歷年新高。

子公司台灣人壽12月依「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，一次性增提當年度稅前獲利30%之外匯價格變動準備金，致單月稅後虧損3.36億元。累計全年稅後獲利208.5億元，較2024年同期減少3%，主要受前述一次性外價金提列的影響。

如排除該影響，整體獲利較2024年同期成長29%，主因下半年臺灣及美國股市屢創新高，台灣人壽把握股市上揚機會，處分股票及私募基金實現資本利得。保險新契約保費2025年在分紅及投資型保單業績大幅成長的帶動下，較2024年同期成長55%。

展望2026年，中信金表示，將秉持銀行及保險雙核心的發展策略，持續創造價值，締造佳績。

合庫金子公司合庫銀行12月稅後盈餘13.89億元，全年稅後盈餘208.08億元，獲利首次突破200億元大關，創歷年新高。

