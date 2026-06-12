中信金：拚擴大證券市占率 持續關注併購機會

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（中央社記者蘇思云台北12日電）中信金總經理高麗雪今天表示，台灣近年金融市場非常火熱，但跟銀行、保險子公司規模相比，中信證券還不夠大，希望急起直追，一直留意證券併購機會，目前還沒看到適合標的，後續持續關注市場變化，也強化跟銀行合作，盼帶動證券開戶業務。

中信金今天舉行115年股東常會，股東會通過配發普通股現金股利2.5元，創下歷史新高。

中信金董事長顏文隆致詞表示，去年全球經濟環境充滿挑戰，國際地緣政治風險持續升溫、美中科技與貿易競爭加劇，美國關稅政策充滿變數，為全球金融市場帶來前所未有的波動與挑戰。面對複雜多變的政經情勢，中信金深化集團資源整合，展現經營實力，2025年金控稅後淨利達806億元，再創歷史新高，每股盈餘（EPS）為4.08元。

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台股熱絡，也有股東關心中信證券未來規劃，高麗雪表示，受到AI產業帶動蓬勃發展，台灣金融市場非常火熱，但目前跟子公司銀行、保險業務相比，中信證券規模還不夠大，希望可以急起直追，近年市占率從1%成長至1.5%，以證券市場激烈競爭來看，成長率已經是同業中最高。

高麗雪指出，過去一直以來持續關注證券併購機會，但目前沒看到適合標的。

中信證券目前聚焦內部變革，高麗雪表示，首先，近年強化銀行與證券合作，希望透過分行帶動證券新開戶業務；其次是證券的中信亮點APP持續增加接觸年輕客群；第三則是強化證券平台整體效率，強化自身營運，進行整體策略規劃。

此外，股東關切股利政策規劃，高麗雪表示，未來也會把FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分損益納入盈餘分配考量，股利政策將根據金控與子公司資本狀況、未來業務發展、股東對現金股利需求做整體考量。

高麗雪指出，保險業今年接軌IFRS 17，台灣人壽多數持有的上市櫃股票都放在FVOCI，這部分已實現獲利不會反映在每月盈餘，但每季會公布加計FVOCI股票處分損益後的調整後獲利。（編輯：林淑媛）1150612