中信金2026年徵才逾7150人 Top Gun計畫啟動
中信金控今（2）日宣布今（2026）年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，全年度擬招募逾7150人，當中最受矚目的「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱：MA計畫）為扮演金控領導及策略人才的重要培育機制，橫跨金控、銀行、保險事業。
招收組別包含中信金控「經營管理」、「財務管理」、「人資管理」、「投資專案」及「投資經管」；旗下子公司中信銀行「法人金融」、「個人金融」、「科技創新」、「風險管理」以及台灣人壽「保險金融」等。
「MA計畫」收件至今年3月15日止。
值得一提的是，中信金去（2025）年推出的進化版「Rising Star學期實習計畫」，實習期間表現優秀且通過評核的同學，將於今年2月提前取得MA資格。
中信金控「MA計畫」為臺灣金融業唯一兩年升任經理的人才培育計畫，完訓率逾八成，即每10人中至少有8人於兩年結訓後晉升經理，且每兩人即有一人拔擢為主管職或承接跨國外派任務。
中信金表示，「MA計畫」具高度挑戰性，透過高階主管指導、學長姐經驗傳承及持續挹注資源，建構穩定且完整的支持系統，讓MA不必單兵作戰，在培訓歷程中持續成長，並設有三大里程碑「山、湖、潭」戶外活動考驗，以建立團隊支持默契，結訓後持續提供多元發展機會，使優秀人才穩健前進。
以2024年升任個人金融支付發展部級主管的Sean為例，升遷速度較平均快2倍，經歷包含數據洞察、數位產品設計、總經理特助，並主導與世界領先的跨國業者合作跨境支付業務。
憑藉職涯初期近身學習高階主管策略思維，後續透過數據、產品、數位金融及支付業務的跨界整合能力及管理經驗，成為個人金融領域表現亮眼的年輕主管之一。
中信金自2022年啟動「國際法金業務菁英計畫」（International Relationship Manager，簡稱「IRM計畫」），以1.5年各業務單位輪調及1.5年跨境實戰雙軌模式，培育具國際視野與專業實力的法人金融菁英。首屆學員完訓後陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線。
去年升任紐約分行Relationship Manager的Michael，自英國返臺參加IRM計畫，歷經紮實訓練與實戰歷練，累積專業實力與國際視野，成為中國信託全球布局的重要戰力。
此外，「法金儲備RM（Relationship Manager, RM）培訓計畫」以「系統化培育」、「實務導向」、「專業mentor」為核心，協助新鮮人建立法人金融所需關鍵能力，依職涯發展階段提供跨域與海外歷練機會；個人金融部分，今年預計招募逾百位新秀投入「儲備理財專員（Junior Financial Advisor, JFA）計畫」，養成未來財富管理新世代專才。
中信金強調，具備完整的金融產品線及廣泛的應用場景，憑藉金融專業與科技應用的整合優勢持續保持競爭力，歡迎熱愛學習新科技的跨界潛力人才加入。
子公司台灣人壽自2023年起推動「保險人才農場計畫」提供完整訓練架構、輪調機制與專業證照補助，成功培育近百位通路輔銷、核保、理賠與保服審核等保險專業人才，因應保險業務持續成長，台灣人壽今年將同步擴大業務人員招募，提供行銷、售後服務與數位工具完整培訓。
中國信託綜合證券則首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，提供系統化培訓及實務案例演練，協助人才快速養成核心能力，廣邀勇於挑戰的潛力人才攜手開創新局。
中信金指出，各職缺及應徵方式等資訊，請至中信金控人才招募網ctbcholding.com查詢，或上社群網站Facebook與Instagram搜尋「CTBC Careers」、LinkedIn搜尋「CTBC Bank」。
更多品觀點報導
台股再創新高29363！2026年首日上漲386點 台積電衝上1585
iPhone 17 Pro現省近3千！傑昇2026首波超殺特價 一表掌握
其他人也在看
元旦後迎好運！4星座財運旺旺來 生意接到手軟
元旦後迎好運！4星座財運旺旺來 生意接到手軟EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 4
要的就是你！ 國軍招募「寶寶兵」 幽默回文網笑翻
台北市 / 簡宏圻 陳知學 王顥蓉 綜合報導 國軍招募新血使出渾身解數，現在就連寶寶們都不放過！招募員不但獨具慧眼看出寶寶的潛力，更是為每個人量身打造，寫出專屬他們的推薦文，力邀加入國軍，幽默發言立刻在網路上暴紅。民眾說：「你是蜘蛛嗎，你為什麼要這樣爬，很好笑欸。」可可愛愛的小朋友，手手腳腳一起來，在地上努力爬呀爬，一不小心就要爬進國軍的懷抱裡。長長留言寫下，現在的匍匐前進，為了長大的昂首闊步，更不忘加上一句，「加入中華民國國軍」，招募教官在社群平台上，瘋狂海巡就連寶寶都不放過，甚至這招生文，還是量身打造，小朋友憑自己努力爬上高處，登高還沒望遠，就先被國軍看到。招募人員幽默寫下，軍校翻牆會被退學，不想看到爸媽難過，所以自己沒有翻，但還是熱情邀請底迪，高三就可以來報名軍校，畢竟這傑出的體能，正是國軍需要的人才，不過網友認為，招募人員也挺有才的。海軍招募人員說：「一開始當然就是嘗試的心態，發現其實滿好笑的也滿多人想要看，我覺得光是增加曝光度，就會增加人民的好感度。」民眾說：「我覺得還滿有趣的啊，不會就死板板的那樣。」民眾說：「如果少少的話我覺得滿有趣的，可是如果每一則都看到的話會覺得有點太多。」民眾說：「就是他用幽默的方式想要再獲取一些年輕人的加入吧。」記者VS.民眾說：「(你會想要加入(國軍)嗎)，不會。」招募人員使出渾身解數，不放過任何一絲機會，不只拚招募率，更要拚民眾對國軍的好感度。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 393
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 28
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 102
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 22 分鐘前 ・ 453
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 6
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 177
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 129
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 天前 ・ 5
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 3 小時前 ・ 1
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 5 小時前 ・ 318
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 9
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 4
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 227
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4