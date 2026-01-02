中信金2026年徵才逾7150人 Top Gun計畫啟動

中信金控今（2）日宣布今（2026）年度人才招募「Top Gun計畫」正式啟動，全年度擬招募逾7150人，當中最受矚目的「儲備幹部計畫」（Management Associate Program，簡稱：MA計畫）為扮演金控領導及策略人才的重要培育機制，橫跨金控、銀行、保險事業。

招收組別包含中信金控「經營管理」、「財務管理」、「人資管理」、「投資專案」及「投資經管」；旗下子公司中信銀行「法人金融」、「個人金融」、「科技創新」、「風險管理」以及台灣人壽「保險金融」等。

「MA計畫」收件至今年3月15日止。

值得一提的是，中信金去（2025）年推出的進化版「Rising Star學期實習計畫」，實習期間表現優秀且通過評核的同學，將於今年2月提前取得MA資格。

中信金控「MA計畫」為臺灣金融業唯一兩年升任經理的人才培育計畫，完訓率逾八成，即每10人中至少有8人於兩年結訓後晉升經理，且每兩人即有一人拔擢為主管職或承接跨國外派任務。

中信金表示，「MA計畫」具高度挑戰性，透過高階主管指導、學長姐經驗傳承及持續挹注資源，建構穩定且完整的支持系統，讓MA不必單兵作戰，在培訓歷程中持續成長，並設有三大里程碑「山、湖、潭」戶外活動考驗，以建立團隊支持默契，結訓後持續提供多元發展機會，使優秀人才穩健前進。

以2024年升任個人金融支付發展部級主管的Sean為例，升遷速度較平均快2倍，經歷包含數據洞察、數位產品設計、總經理特助，並主導與世界領先的跨國業者合作跨境支付業務。

憑藉職涯初期近身學習高階主管策略思維，後續透過數據、產品、數位金融及支付業務的跨界整合能力及管理經驗，成為個人金融領域表現亮眼的年輕主管之一。

中信金自2022年啟動「國際法金業務菁英計畫」（International Relationship Manager，簡稱「IRM計畫」），以1.5年各業務單位輪調及1.5年跨境實戰雙軌模式，培育具國際視野與專業實力的法人金融菁英。首屆學員完訓後陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地，投入跨境業務最前線。

去年升任紐約分行Relationship Manager的Michael，自英國返臺參加IRM計畫，歷經紮實訓練與實戰歷練，累積專業實力與國際視野，成為中國信託全球布局的重要戰力。

此外，「法金儲備RM（Relationship Manager, RM）培訓計畫」以「系統化培育」、「實務導向」、「專業mentor」為核心，協助新鮮人建立法人金融所需關鍵能力，依職涯發展階段提供跨域與海外歷練機會；個人金融部分，今年預計招募逾百位新秀投入「儲備理財專員（Junior Financial Advisor, JFA）計畫」，養成未來財富管理新世代專才。

中信金強調，具備完整的金融產品線及廣泛的應用場景，憑藉金融專業與科技應用的整合優勢持續保持競爭力，歡迎熱愛學習新科技的跨界潛力人才加入。

子公司台灣人壽自2023年起推動「保險人才農場計畫」提供完整訓練架構、輪調機制與專業證照補助，成功培育近百位通路輔銷、核保、理賠與保服審核等保險專業人才，因應保險業務持續成長，台灣人壽今年將同步擴大業務人員招募，提供行銷、售後服務與數位工具完整培訓。

中國信託綜合證券則首度開辦「投資銀行儲備菁英計畫」，提供系統化培訓及實務案例演練，協助人才快速養成核心能力，廣邀勇於挑戰的潛力人才攜手開創新局。

中信金指出，各職缺及應徵方式等資訊，請至中信金控人才招募網ctbcholding.com查詢，或上社群網站Facebook與Instagram搜尋「CTBC Careers」、LinkedIn搜尋「CTBC Bank」。

