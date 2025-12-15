中信銀挨罰200萬最多！金管會開鍘祭出6罰單

▲金管會上週共開出6張罰單，中信金旗下中信銀遭罰200萬元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 金管會銀行局、證券局、保險局，在上週共開出6張罰單，分別為中信金旗下中信銀遭罰200萬元、元大金旗下元大人壽遭罰120萬元，再來是台灣人壽遭罰2萬、凱基投信和永豐金證券處遭罰30萬元、永誠投顧遭罰60萬元。

根據金管會調查，中信銀員工未因業務需要，私自透過內部系統查詢客戶個資，已明顯違反個資保護規範與銀行相關法規。此案涉及違反《個資法》第27條第1項、《銀行法》第45條之1第1項，以及相關內控辦法多項條文，金管會賊中依「一行為違反多法」從重處罰原則，最終依最高罰則《銀行法》第129條第7款裁罰200萬元。中信金則重訊回應，將配合主管機關指示改善，營運一切正常。

元大人壽則在一般業務檢查中，被發現有內稽內控制度瑕疵，接連被銀行局開出兩張各60萬元的罰單，合併裁罰120萬元。金管會指出，元大人壽在辦理國內股權投資時，未落實利益衝突防範規定，投資部主管及代理人未使用公司提供的通訊設備，恐影響投資資訊的保密與公正性。此外，其對外網站帳號登入僅採帳密與圖形驗證，未設雙因子認證，也被點名不利使用者身分驗證，因而受罰。

中信金子公司台灣人壽，因在保單照會資料寄送作業上缺乏控管，導致應送給特定保險經紀人或代理人的資料，誤傳給無關對象，遭罰2萬元，並限期1個月內改善。

金管會證券局部分，凱基金旗下凱基投信、永豐金子公司永豐金證券，均因業務檢查發現缺失，各被處以30萬元罰鍰，另永誠投顧因在LINE平台進行投資招攬時，散播保證本金或保證獲利的不實訊息，違反相關法規，遭罰60萬元罰鍰。

