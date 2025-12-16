中信銀捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」 守護民眾資產安全

記者張雅淳／綜合報導

中國信託商業銀行今（16）日捐贈臺灣高等檢察署「檢銀打詐平臺」系統，結合金融科技與專業分析，協助檢察官第一時間追查不法金流、縮短辦案時程，期能及早掌握詐騙集團犯罪網絡，守護民眾資產安全。

中信銀行今年6月已與高檢署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，並自2024年起積極推動平臺建置，透過需求訪談與介接規格商討，導入司法偵辦流程，盼提升查緝車手與幕後集團效率。高檢署檢察長張斗輝表示，該系統對偵辦詐欺案件效能提升具助益，肯定企業善用數位科技攜手防詐作為。

「神盾阻詐雷霆共鳴－檢銀打詐平臺」捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文共同出席，並邀集臺北、桃園地檢署及警政、金融相關單位代表到場見證，展現檢銀聯防、跨機關整合打詐的決心與行動力。

平臺最大亮點在於縮短查調時效，以往調閱監視影像需經公文往返、篩查剪輯與燒錄交付，約需10個工作天，新系統運用RPA全時段自動調閱、AI輔助影像辨識剪輯，且將查調範圍擴及ATM與分行監視影像、交易紀錄及文件書類等共10項，未來檢察官可依案情提出需求並以電子化方式即時回傳資料，將時效大幅縮短至2天、速度提升逾5倍，助司法單位溯源追查核心上游，讓詐團無所遁形。

中國信託商業銀行今日捐贈臺灣高等檢察署「檢銀打詐平臺」系統，期能及早掌握詐騙集團犯罪網絡，守護民眾資產安全。（中信銀行提供）