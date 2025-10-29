中信銀日本子行投資KON TMK公司債 金額達2.4億日圓

中信金控（2891）於今（29）日17時13分發布重大訊息，公告其子公司中國信託商業銀行日本分行The Tokyo Star Bank, Limited，完成對KON TMK公司債的投資，交易總金額達2.4億日圓。根據公告內容，該公司債屬於一般企業債券，並非與中信金有直接利害關係的標的。

中信金控（2891）於今（29）日17時13分發布重大訊息，公告其子公司中國信託商業銀行日本分行The Tokyo Star Bank, Limited，完成對KON TMK公司債的投資，交易總金額達2.4億日圓。（圖/資料照）

公告指出，此次交易的付款條件與細節均依合約規定辦理，並由風險管理部門的資深信貸官進行決策。中信金表示，該筆投資僅占公司總資產的0.163%，對母公司股東權益的影響比例為2.58%。此外，該交易並非關係人交易，且未涉及任何附隨擔保品或債權處分事項。

廣告 廣告

公告中提及，該筆投資的主要目的是拓展投資版圖，並強化中信金的國際金融業務能力。同時也說明，交易標的KON TMK的所有權人過去五年內並未與中信金有任何關係，相關交易透明且符合規範。

根據中信金提供的匯率資訊，截至10月27日，日圓兌新台幣匯率為0.2007，該筆交易金額換算為新台幣約480萬元。此舉也顯示中信金積極在國際市場尋求投資機會，進一步提升資產配置的多元化。

延伸閱讀

北東明飆30度再跌回20度有雨 下週三新東北季風南下接力

錢真的要來了！464萬人不用登記就直接入帳

百元價誘街友辦門號削5.5億 刑事局破詐團機房逮13人