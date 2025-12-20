中信銀深耕越南 再添兩據點

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）海外布局再添據點，繼12月15日「胡志明（平陽）辦事處」開幕，17日「海防辦事處」正式開業，延伸南北越雙核心胡志明市分行及河內辦事處的服務，強化跨境金融服務實力，深耕越南30周年再添兩據點，是中國信託銀行拓展海外金融服務版圖的重要里程碑。

海防辦事處開幕慶祝酒會由越南央行（State Bank of Vietnam, SBV）胡志明市分行副行長Mr. Vo Dinh Phong及海防分行行長Ms. Nguyen Thi Dung、駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、越南台灣商會聯合總會長洪志華、駐越南代表處林易民公使、中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健，與來自東南亞各地逾150位貴賓與客戶共襄盛舉。

中國信託銀行國際法金事業總處總處長林永健表示，中國信託銀行深耕越南30年，洞察越南吸引全球供應鏈的趨勢，除現有的胡志明分行及河內辦事處外，今年設立兩辦事處，展現中國信託對越南市場的承諾與高度支持，更自豪得以成為越南布局最完整、網絡最廣的臺灣銀行。

中國信託銀行海防辦事處坐落於北越最大海港核心區域，近年受惠大型電子與高科技投資案，成為越南北部外貿門戶，亦可承接北越產業鏈金融需求的關鍵據點，強化企業海外擴張、國際結算與資金調度支援。中國信託銀行1995年即布局越南，兩處新據點的啟用更便於協助企業掌握越南產業與資本市場成長機會。