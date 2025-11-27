中信銀處分債權4.55億元！出售予印度銀行安特衛普分行

中信金控（2891）於今（27）日傍晚5點07分發布重訊，代子公司中國信託商業銀行公告，已完成一筆授信資產轉讓交易，將金融機構債權（放款）出售予印度銀行安特衛普分行（Bank of India Antwerp Branch），交易總金額為1,256萬歐元（約新台幣4.55億元）。

中信金控（2891）於今（27）日傍晚5點07分發布重訊。（圖/資料照）

根據公告內容，本次交易由中信銀事業處處長核決，交易相對人印度銀行安特衛普分行與中信銀無關係人關係。中信銀表示，此次處分債權並未產生利益或損失，主要目的為「活絡債權資產組合」，屬於例行性業務操作。

公告顯示,付款條件及重要約定事項均依合約辦理，決策方式為銀行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例執行。中信銀強調，過去一年及預計未來一年內與交易相對人的往來均屬例行性業務。

本次交易匯率係依11月24日匯率計算（1歐元兌36.227新台幣），總交易金額約為新台幣4億5,500萬元。此筆債權轉讓案不涉及營運模式變更，也無需會計師出具意見。

