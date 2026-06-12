中信銀行出資7,500萬美元 參與「企業投資美國融資保證機制」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中信銀行今日出席國發會「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽約典禮。資料照



中信銀行積極響應政策，全力支持企業深化全球供應鏈布局，參與國發會「企業投資美國融資保證機制」，由中信銀董事長陳佳文代表簽署，將以最高級距7,500萬美元（約新臺幣24億元）出資響應，展現金融業支持企業拓展海外市場的堅定承諾。

國發會「企業投資美國融資保證機制」攜手國內15間公、民營銀行參與，募資共5.75億美元，加上國發基金出資8億美元，首期專款達到13.75億美元，預估可提供550億美元的融資額度予客戶。

廣告 廣告

本機制核心亮點在於建立「政府與銀行共同承擔」的風險共擔模式，由國發基金提供信用增強支持，對中信銀行而言，參與本機制可取得充足的融資保證額度，在國發基金共同承擔風險的架構下，當企業赴美發展，面臨大額資本支出及營運週轉等需求，能有效強化授信風險胃納，提升對單一企業客戶的授信承作量能，滿足企業高規格的跨國布局。

中信銀深耕美國市場，旗下擁有紐約分行、洛杉磯辦事處，同時正在申設洛杉磯分行與德州辦事處，更有美國子行CTBC Bank USA網絡，旗下擁有20家分行，遍布於加州、紐約及紐澤西州，具備跨境專業服務團隊，中信銀行將能有效連結「臺灣企業」與「美國在地金融需求」，為企業赴美投資提供一條龍式的跨境金融支持。

結合長年累積的跨境金融與全球據點優勢，中信銀透過參與國發會「企業投資美國融資保證機制」，與政府並肩合作，全力支持臺灣核心產業穩健擴張全球版圖，亦有助中信銀行與赴美投資企業的合作關係，進一步拓展海外金融業務，帶動業務量能擴張，與政府、企業攜手，實現「根留台灣、布局全球」的共榮願景。

更多太報報導

抱屈本益比太低 富邦金蔡明興喊話：明年股利會向上 股價太便宜會朝200元努力

國泰金蔡宏圖：AI應用大爆發激勵台股 股市熱絡多年未見

英特爾攜SpaceX重塑晶片製造！ 陸行之示警跟馬斯克一起瘋下場是這樣