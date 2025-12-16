中信銀行捐贈高檢署「檢銀打詐平台」系統 即時掌握詐團犯罪網 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

中國信託商業銀行繼今年6月與台灣高檢署簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄後，為持續強化檢銀防詐力道，中國信託銀行今（16）日宣布捐贈「檢銀打詐平台」予高檢署。透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，縮短辦案時程，希望藉此機制強化阻詐力道，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產安全。

這個捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文代表出席，張斗輝在致詞時表示，中國信託率金融業之先與高檢署合作多項阻詐措施，且於2024年積極推動「檢銀打詐平台」系統，透過需求訪談、介接規格的商討，開發出提升檢察官偵辦詐欺案件效能的系統，對於車手及幕後集團的查緝有很大的助益，高檢署肯定中信銀行秉持企業社會責任，善用數位科技攜手防詐的實際作為。

陳佳文則提到，身為金融機構，中國信託深知打擊金融犯罪、保護民眾資產，是金融機構需要持續努力的範疇，中國信託長期投入資源與高檢署及各地方檢察署、警政單位合作，運用金融科技提升辦案效率。由中信銀行開發建置的「檢銀打詐平台」，解決檢察機關在調閱金融資訊上的痛點，將調閱範圍擴及到ATM與分行監視影像、交易紀錄及文件書類共10個項目，將更積極滿足偵辦需求，也希望藉此再強化中國信託的阻詐實力。

陳佳文強調，以往詐欺犯罪案若需調閱監視影像，從公文發函、影像篩查剪輯、燒錄光碟後交付檢察官需費時約10個工作天，中信銀行捐贈給高檢署的「檢銀打詐平台」運用機器人流程自動化（Robotic Process Automation, RPA）全時段自動調閱、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）輔助影像辨識剪輯縮短工作流程，未來檢察官可視案情提出查調需求，以電子化方式立即回傳相關資料，調閱時效大幅縮短至2天，速度提升5倍以上，協助司法單位即早掌握不法份子犯罪網絡，溯源追查核心上游，讓詐團無所遁形。

根據警政署統計，中信銀行今年1月至6月臨櫃察覺疑似被害人攔阻詐騙金額較去年同期成長109%，成功攔阻1387件詐騙案件，金額超過台幣10億元；自2022年起攔阻詐騙金額已累積超過40億台幣，成效顯著。在警示帳戶管理方面，截至今年第三季新增警示帳戶數較去年同期減少13.8%，已連續3年下降。

隨著詐團手法推陳出新，中信銀行持續關注詐騙手法變化迭代AI偵測模型，進一步結合跨行金流履歷，針對突有異常行為的帳戶進行風險貼標，協助第一線行員於交易過程中辨識可疑人士。中信銀行統計今年1月至10月，因採行預先管制措施協助攔截詐騙款流出達台幣5147萬，將循管道返還，降低受害者的損失。

中信銀行提醒，詐騙集團近期常見手法為偽冒銀行寄送電子郵件或發送簡訊，提醒民眾加強留意，切勿輕易點選任何連結，有任何疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證，或洽中信銀行客服專線或官方網站協助查證：中信銀行將持續推動創新科技防詐機制，以公私協力的實際行動擴大影響力，打造安全、公平的金融環境。

